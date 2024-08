Mujer acusada de choque por DUI que mató a sobrina es liberada sin condiciones

Fiscales no han presentado cargos contra una mujer acusada de un accidente fatal que dejó a niña de 9 años sin vida en North Las Vegas.

Debido a que los fiscales no han presentado cargos contra una mujer acusada de un accidente fatal por conducir bajo los efectos de sustancias (DUI) que mató a su sobrina de 9 años de edad, un juez ordenó el jueves que saliera de la cárcel sin condiciones de fianza.

Christina Sorensen, de 63 años, fue arrestada después del choque de dos vehículos, que ocurrió a las 4 p.m. del sábado en la intersección de Simmons Street y West Ann Road en North Las Vegas. La Oficina Forense del Condado Clark identificó a la víctima como Sophia Sandoval de Porterville, California, y dijo que murió de múltiples lesiones por objeto contundente.

Sandoval era pasajera en el auto de Sorensen. Según la policía, un Jeep chocó contra el Corvette que conducía Sorensen cuando esta intentó girar a la izquierda en un semáforo en rojo.

En una audiencia el lunes, la juez de paz Natalie Tyrrell fijó la fianza en 100 mil dólares con un alto monitoreo electrónico, un requisito de parche de drogas y una orden para que Sorensen no conduzca, según los registros judiciales. El abogado defensor Ryan Helmick dijo que el alto monitoreo electrónico es equivalente al arresto domiciliario.

Pero los fiscales no presentaron cargos formalmente contra Sorensen y Helmick argumentó ante el tribunal que no había base legal para las condiciones de la fianza sin cargos.

El jueves, el juez presidente de la Corte de North Las Vegas, Kalani Hoo, se mostró de acuerdo.

“Será puesta en libertad sin esas condiciones, basándose en el hecho de que no hay cargos o no se ha presentado ningún caso”, dijo a Sorensen en una audiencia celebrada el jueves por la mañana.

La fiscal adjunta Megan Thomson había pedido al juez que mantuviera las condiciones de la fianza y diera a los fiscales 120 días para presentar cargos.

“Este asunto sigue bajo investigación”, dijo la Fiscalía de Distrito del Condado Clark en un comunicado. “Las fuerzas del orden no han recibido el análisis toxicológico final de la sangre de la Sra. Sorensen, el cual es necesario para determinar qué sustancias, en su caso, estaban presentes. En consecuencia, la Fiscalía no puede presentar una denuncia penal. Sería una violación de nuestra ética procesal presentar cargos mientras el asunto sigue bajo investigación. Las fuerzas del orden no esperan recibir los resultados toxicológicos del laboratorio de otro estado hasta dentro de varios meses”.

Sorensen consintió en que se le extrajera sangre tras el accidente.

La prueba de alcoholemia no mostró signos de alcohol, según la policía, pero no superó varias pruebas de sobriedad. Su reporte de arresto decía que los agentes tenían “causa probable para sospechar que Sorensen conducía bajo la influencia de narcóticos”.

Aunque no accedió a la petición de Thomson sobre las condiciones de la fianza, Hoo fijó una nueva audiencia para el 10 de diciembre.

Sorensen enfrenta cargos de conducción bajo los efectos de sustancias con resultado de muerte, conducción temeraria con resultado de muerte y maltrato o abandono de menores, según consta en los registros judiciales.