Medios buscan abrir al público pelea de sucesión de Murdoch ante tribunal de Nevada

Un comisionado de sucesiones del Condado Washoe ha denegado los intentos de grabar en video los procedimientos judiciales secretos en la batalla legal del magnate de los medios Rupert Murdoch contra sus hijos, mientras medios nacionales intentan desprecintar el caso.

Murdoch –el empresario de 93 años que está detrás de las empresas de medios que controlan Fox News, The Wall Street Journal, el New York Post y otros medios en Australia y Gran Bretaña– ha estado usando un tribunal testamentario de Nevada para solicitar cambios en un fideicomiso irrevocable que controla las acciones de la empresa y quién le sucederá tras su muerte, informó el New York Times en julio.

El caso irá a juicio este mes, para determinar si Murdoch actúa de buena fe y en beneficio exclusivo de los herederos al intentar cambiar el fideicomiso, reportó el New York Times. La escasa información publicada sobre el caso indica que está previsto que el 16 de septiembre se inicien una serie de audiencias probatorias.

Seis medios noticiosos nacionales –The New York Times, CNN, The Associated Press, National Public Radio, The Washington Post y Reuters– se han unido en un intento de abrir los procedimientos al público y acceder a los registros del caso, según documentos obtenidos por el Review-Journal.

En agosto, el comisionado de sucesiones Edmund Gorman Jr. denegó una solicitud de Alexander Falconi, operador del sitio web Our Nevada Judges, para grabar en video el proceso.

El comisionado escribió que la cobertura electrónica del caso violaría los “derechos de las partes a la privacidad que están protegidos por los Estatutos Revisados de Nevada”, según documentos judiciales obtenidos por el Review-Journal.

Our Nevada Judges impugnó la decisión del comisionado de impedir la cobertura, lo que ha provocado respuestas de abogados implicados en el procedimiento que pretenden impedir el acceso público. Los abogados que redactaron las respuestas a la impugnación no indican los nombres de sus clientes, y escribieron que los procedimientos judiciales previstos para este mes deben permanecer cerrados porque se refieren a un fideicomiso.

“La naturaleza confidencial de estos procedimientos está respaldada tanto por precedentes históricos como por la intención legislativa actual de proteger la privacidad y el bienestar de los implicados”, escribieron los abogados en una respuesta a la recusación de Our Nevada Judges. “Esta protección es crucial para mantener el estatus de Nevada como una jurisdicción competitiva para la planificación patrimonial y la protección de activos”.

Múltiples abogados involucrados en el caso no respondieron a la solicitud de comentarios el lunes por la tarde.

“Seguiré autorizando a Our Nevada Judges Inc. a participar en litigios que enfrenten los esfuerzos del poder judicial y la Legislatura para sellar y cerrar nuestros tribunales sin el análisis de escrutinio estricto que ordena la Primera Enmienda”, dijo Falconi en una declaración enviada por correo electrónico. “El sellado de todo el expediente del caso del fideicomiso Murdoch es atrozmente excesivo y una vergüenza continua”.

Los medios noticiosos nacionales presentaron la semana pasada una petición para desprecintar el caso. La abogada Maggie McLetchie, que representa a los medios, escribió que existe un gran interés público en el caso debido al “potencial de este procedimiento para determinar la dirección de un imperio mediático con una inmensa influencia en el panorama político estadounidense”, según una copia de la petición.

La única información publicada sobre el caso incluye “información general sobre el expediente” visible en el sitio web del Tribunal de Distrito del Condado Washoe, que no incluye los nombres de las partes implicadas en el procedimiento judicial. Una conferencia sobre la situación en el caso está programada para el martes y permanece cerrada al público, dijo el lunes la secretaria del Tribunal de Distrito Alicia Lerud.

“Aunque algunos litigantes pueden desear el secreto y algunos tribunales complacen este deseo, este nivel de sellado no pasa el examen constitucional”, escribió McLetchie en la petición presentada en nombre de las empresas de medios, añadiendo que los procedimientos civiles y los registros deben presumirse abiertos al público en virtud de la Primera Enmienda y la Constitución de Nevada.

Los documentos presentados por Our Nevada Judges y la coalición de medios nacionales hacen referencia a una sentencia de la Corte Suprema de Nevada en un caso distinto presentado por Falconi, en el que el alto tribunal dictaminó que el público tiene un derecho constitucional a los procedimientos del Tribunal Familiar.

McLetchie escribió en la petición que, debido a la sentencia de la Corte Suprema, un juez debe dar una razón para cerrar un caso en un procedimiento civil.

Los abogados que se oponen a los esfuerzos de Our Nevada Judges para obtener acceso para los medios escribieron que los procedimientos de fideicomiso se rigen por una ley estatal diferente, sin relación con la sentencia de la Corte Suprema en el caso anterior.

“A diferencia de los procedimientos de derecho de familia en cuestión en Falconi, los procedimientos de fideicomiso en cuestión aquí están profundamente arraigados en la equidad e históricamente fueron tratados como asuntos privados”, escribieron los abogados en documentos judiciales.

El fideicomiso de Murdoch divide actualmente el control de la empresa familiar entre sus cuatro hijos mayores: Lachlan, James, Elisabeth y Prudence, reportó el New York Times. Pero Murdoch quiere permitir solo a Lachlan, actualmente el máximo ejecutivo de Fox Corp. y News Corp., dirigir los negocios, argumentando ante el tribunal que hacerlo preservaría el valor comercial de las empresas de estándares editoriales conservadores, según el Times.

Los abogados de Elisabeth, Prudence y James Murdoch han argumentado que su padre está intentando privarles de sus derechos, lo que violaría el espíritu de la “estipulación de igualdad de gobierno” del fideicomiso, reportó el Times.