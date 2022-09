Madre se enfrenta a 15 cargos por accidente que dejó heridos a sus dos hijos

agosto 31, 2022 - 11:00 am

Kazjah Dillon (Departamento de Policía de North Las Vegas).

Una madre de North Las Vegas se enfrenta a más de una docena de cargos después de un accidente que dejó a sus dos hijos pequeños heridos.

Kazjah Dillon, de 24 años, estrelló un Chrysler 200 contra una señal alrededor de las 6:20 a.m. del domingo cerca de Camino Al Norte y Edna Crane Avenue, según el Departamento de Policía de North Las Vegas.

Un bebé y un niño de aproximadamente un año de edad fueron trasladados al University Medical Center con lesiones críticas, dijo la policía en ese momento.

Los niños iban sin cinturón de seguridad en el auto.

El portavoz de la policía, Alex Cuevas, dijo el martes que el bebé seguía en estado crítico y que el niño de un año había sido dado de alta del hospital.

Dillon deberá comparecer ante el tribunal el miércoles y se enfrenta a un cargo de delito grave por conducir bajo la influencia de sustancias, junto con 14 cargos por delitos menores que incluyen poner en peligro a niños, no usar cinturón de seguridad, conducir sin seguro, conducir sin una licencia válida, dos infracciones por retención infantil, exceso de velocidad, por no mantener el carril de circulación y por no prestar ayuda.

Dillon seguía detenida a última hora del martes.