Madre de 4 hijos se recupera tras perder un ojo en un tiroteo en Las Vegas

octubre 21, 2024 - 9:05 am

Cuando Martha Carbajal decidió mudarse a Las Vegas hace dos años, esperaba escapar de la delincuencia y el tráfico en su ciudad natal de Long Beach, California. Dijo que sabía que haría la transición sola, primero encontrando un empleo y luego ahorrando lo suficiente para reubicar a sus hijos más tarde.

Aun así, la violencia la encontraría en el este de Las Vegas. A principios de este mes, los planes de Carbajal se vieron frustrados cuando recibió un disparo en un ataque potencialmente mortal que resultó en la pérdida de su ojo, dijo.

Mientras se recupera, Carbajal, de 45 años, ha estado usando un parche holgado en el ojo que a veces se agita cuando habla, exponiendo una herida de bala suturada, aunque hinchada, en el párpado. Preocupada de que su nueva apariencia asuste a sus dos hijos menores, una hija de 14 años y un hijo de nueve, que aún viven en Long Beach, la madre de cuatro hijos ha puesto una pausa en sus visitas regulares, dijo.

El incidente aún estaba bajo investigación. Aunque el Departamento de Policía Metropolitana no dio a conocer detalles sobre el caso de Carbajal ni habló sobre las circunstancias del incidente, la policía confirmó que habían respondido a un tiroteo en la cuadra 500 de North Lamb Boulevard a las 7:05 p.m. el 5 de octubre.

En un correo electrónico, la policía dijo que en ese incidente, una víctima había sido transportada al hospital con una aparente herida de bala y que la investigación aún estaba abierta.

En una entrevista, Carbajal describió lo que dijo que sucedió esa noche.

El 5 de octubre, alrededor de las 6:30 p.m., dijo que acababa de terminar de comprar un suéter nuevo cerca de los bulevares Charleston y Nellis. Dijo que tenía planes de ver una película y comer sushi con su novio.

En su camino de regreso de la tienda, Carbajal dijo que de repente sintió la necesidad de usar el baño y giró a la derecha en North Lamb Boulevard, buscando un lugar para detenerse.

“En su mayor parte, siempre uso mi GPS”, dijo al Review-Journal. “He estado tratando de familiarizarme con Las Vegas, y ese fue uno de los días en que decidí no usarlo. Pensé que encontraría la manera de salir”.

Entonces, Carbajal dijo que volvió a girar, entrando en un callejón sin salida donde se encuentra el complejo de apartamentos Vera Johnson Manor B. Al darse cuenta de que no habría baño disponible, se dio la vuelta.

Fuertes estallidos

Luego, Carbajal dijo que comenzó a escuchar múltiples estallidos fuertes que sonaban como fuegos artificiales. En busca de la fuente de la conmoción –y, con suerte, de un “atajo” para salir del complejo de viviendas en el que había entrado accidentalmente– estiró el cuello.

Lo que sucedió después de que volvió a dar vuelta en North Lamb, dijo, sigue siendo borroso. Fue entonces cuando escuchó lo que describió como una “explosión”.

Carbajal dijo que más tarde se enteraría de que el ruido fue una bala que primero golpeó el parabrisas trasero de su automóvil, luego rozó el costado de su reposacabezas antes de entrar por el lado derecho de su cara cerca de su oreja. Salió por su ojo, dijo.

“De repente no podía ver con mi ojo derecho”, dijo Carbajal. “Se sentía muy doloroso y muy hinchado. Miré hacia abajo y estaba brotando sangre”.

Carbajal dijo que salió de su auto, todavía en North Lamb, y encontró a un testigo que supuso vivía en una residencia cercana. Todavía confundida y conmocionada, dijo que inicialmente temió que el hombre fuera el perpetrador y le rogó que no la matara. Carbajal dijo que no tuvo mucho tiempo para considerar quién era antes de desplomarse en el suelo. Sin embargo, recordó que él la tomó de la mano y llamó al 911.

“Mi instinto como madre era que solo me quedaban segundos o minutos de vida”, dijo Carbajal. “Quería despedirme de mis hijos, así que ese caballero me ayudó a llamar a mi hija mayor, Jessica”. Cuando Jessica, de 23 años, contestó, no podía creer la noticia, dijo Carbajal.

Agentes llegaron a la escena y Carbajal fue transportada al hospital, donde fue sometida a una cirugía de emergencia. Dijo que se despertó horas después y se enteró de que había perdido el ojo derecho.

Planeando una prótesis ocular

Desde el tiroteo, su hija ha creado una página de GoFundMe para ayudar a pagar las facturas del hospital de su madre. La campaña ha recaudado más de $4,000 de casi 80 contribuyentes.

Carbajal está estable y se hospeda con su novio mientras se recupera. Dijo que ha pasado sus días principalmente durmiendo y viendo dibujos animados para distraerse. Agregó que siempre es un momento destacado cuando su hija menor le envía mensajes de texto divertidos para que los vea.

“Ahora, lo mío es sanar y conseguir ese ojo protésico”, dijo Carbajal. “Ni siquiera he investigado mucho porque aún no estoy lista. Eventualmente, sin embargo, tendré que aceptarlo”.

Más tarde, dijo Carbajal, agentes le dijeron que el área donde le habían disparado se había vuelto más violenta. La cuadra está situada al sur de East Bonanza Road.

‘Ayuda a atrapar a quienquiera que haya hecho esto’

De acuerdo con el Portal de Datos Abiertos de la Policía Metropolitana, los agentes fueron llamados sobre un tiroteo ilegal diferente cerca de la cuadra 500 de North Lamb Boulevard dos días antes de que Carbajal fuera baleada.

Según Carbajal, nadie ha sido arrestado ni acusado de su tiroteo, pero detectives le pidieron que tuviera paciencia mientras investigan.

“Y, si alguien sabe algo, debería hacer una llamada anónima, dar una pista a un detective y ayudar a atrapar a quien haya hecho esto”, dijo Carbajal. “No quiero que la gente esté en esa zona sin saber lo que ha pasado allí”.