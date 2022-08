La exestrella de la NFL Marshawn Lynch se enfrenta a un cargo por DUI

agosto 10, 2022 - 11:13 am

Marshawn Lynch (Ciudad de Las Vegas).

El running back de la NFL Marshawn Lynch interactúa con fans y clientes en la inauguración de su tienda, Beast Mode, en The Shoppes en Mandalay Bay Place el jueves 15 de julio de 2021, en Las Vegas. (Ellen Schmidt/Las Vegas Review-Journal) @ellenschmidttt

La exestrella de la NFL Marshawn Lynch fue arrestado en Las Vegas bajo sospecha de conducir bajo la influencia de sustancias (DUI), según la policía de Las Vegas.

La policía tuiteó que había arrestado a Lynch durante una detención de tránsito en el centro de Las Vegas, cerca de las avenidas Fairfield y West Utah, no muy lejos de Las Vegas Boulevard South. La hora exacta de la detención de tránsito no estuvo inmediatamente clara.

“En el transcurso de la investigación, los agentes determinaron que Lynch estaba en estado de embriaguez y llevaron a cabo una detención”, tuiteó la policía.

Lynch, un running back apodado “Beast Mode” que jugó en la NFL durante 12 años, incluyendo dos temporadas con los Raiders, fue fichado en la cárcel de la ciudad de Las Vegas por un cargo de DUI.

Fue citado por cargos de conducir bajo la influencia de sustancias, no entregar una prueba de seguridad, conducir un vehículo no registrado y no conducir en el carril de circulación, según los registros en línea del Tribunal Municipal de Las Vegas.

Lynch fue puesto en libertad bajo su propia responsabilidad, según los registros del tribunal. Está previsto que comparezca ante el tribunal el 7 de diciembre. El abogado de Lynch no figura en los registros del tribunal municipal.

El año pasado, Lynch abrió una tienda en el Strip.

No se han dado más detalles.

Este es un reportaje en desarrollo.