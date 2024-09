Jurado de instrucción imputa a 11 presuntos pandilleros motociclistas de NLV

Once presuntos miembros de la pandilla de motociclistas Dirty Ones de North Las Vegas fueron imputados por cargos como asociación ilícita e intento de homicidio

‘Ustedes no son la Policía de verdad’: agente le dispara a hombre fatalmente

septiembre 24, 2024 - 8:45 am

Un jurado de instrucción del Condado Clark imputó la semana pasada a 11 presuntos miembros de una pandilla de motociclistas, acusándolos de delitos como asociación ilícita, intento de homicidio y agresión.

Siete de los hombres enfrentan un cargo de conspiración para cometer homicidio en relación con un tiroteo del 24 de junio de 2023. Fiscales alegaron que los miembros de la pandilla de motociclistas Dirty Ones, con sede en North Las Vegas, intentaron matar a Jayson Lewis, rodeando su vehículo, intentando sacarlo del auto y disparándole, según una copia de la imputación.

Un jurado de instrucción presentó una copia de la imputación durante una audiencia celebrada el viernes, según consta en los registros.

Todos los presuntos miembros de la pandilla –David Judd, Joshua Ríos, Anthony Cooper, Casey Dunne, Salvador Ramírez, Ethan Cintron, Nelson Cintron, James Brooks, Christopher Ferguson, Dave Neubert y Shaun Long– fueron acusados de un cargo de crimen organizado.

Varios de los acusados no tenían abogados en los registros judiciales en internet hasta el lunes por la tarde. Los abogados de varios otros hombres no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios.

Los hombres acusados de conspiración son Judd, Ríos, los dos Cintron, Brooks, Ferguson y Shaun Long. Todos esos hombres, con excepción de Ethan Cintron, también enfrentan un cargo de intento de homicidio con el uso de un arma mortal con la intención de promover, fomentar o ayudar a una pandilla criminal, según muestran los registros judiciales.

La fiscalía alegó que la pandilla Dirty Ones operaba como un “sindicato/empresa sofisticada” desde un club situado cerca de Lake Mead Boulevard y Fifth Street.

La pandilla operaba como parte del “1 %” de los grupos de motociclistas que son pandillas que cometen actos delictivos, dijo Anthony Propp, detective de la sección de inteligencia criminal del Departamento de Policía Metropolitana, en su testimonio ante el jurado de instrucción.

“Son los criminales. Son los que van a contracorriente y los que van en contra de la sociedad”, declaró Propp en su testimonio ante el jurado de instrucción.

La pandilla, que la policía notó por primera vez en Las Vegas en 2019, es conocida por vestir de verde. Propp dijo al jurado de instrucción que la mención de Lewis de que los autores del crimen vestían de verde en su entrevista con la policía se destacó para él como una razón para investigar.

Dirty Ones también es conocido por decir: “Soy el guardián de mi hermano”, lo que significa que se cuidarán unos a otros, dijo Propp.

“Cuando un hermano necesita tu ayuda, no se hacen preguntas. No es un deporte para espectadores, es un estilo de vida peligroso y te involucrarás”, según un detective encubierto que se había convertido en miembro de Dirty Ones como parte de una investigación.

El detective, cuyo nombre no figura en el documento judicial, declaró que habían comprado drogas a través de los miembros. También dijeron que los miembros se referían al tiroteo como un “espectáculo de fuegos artificiales”, en referencia a la cantidad de disparos efectuados. Uno de los miembros también dijo al detective que tuviera cuidado al llevar ciertos parches, ya que intentaban dificultar su detección por parte de las fuerzas del orden.

Los registros judiciales muestran que, en julio, la policía incautó múltiples artículos de la sede del club y de dos de los presuntos miembros.

Los artículos incluían monedas, gorras, ropa, calcomanías, fichas de póquer, pañuelos y una bandera que las autoridades etiquetaron como recuerdos de los Dirty Ones. Los investigadores también incautaron varios chalecos de motociclista y un “bate de béisbol verde y blanco con clavos” en la sede del club, según la imputación.

Dos de los hombres, Cooper y Dunne, están acusados de destruir evidencia.

Se les acusa de recoger casquillos y ocultar armas de fuego usadas en el tiroteo de 2023, según la imputación.

La imputación también acusaba a varios hombres de vender, poseer y traficar con cocaína, según consta en los registros judiciales.

La comparecencia inicial está prevista para el miércoles.