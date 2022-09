Jeff German, reportero de investigación del Review-Journal, es asesinado fuera de su casa

septiembre 6, 2022 - 9:56 am

ARCHIVO - Jeff German, presentador de Mobbed Up, con Planet Hollywood (antes Aladdin) en el Strip en Las Vegas el miércoles 2 de junio de 2021. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El capitán del Departamento de Policía Metropolitana Dori Koren habla fuera de la sede de la policía de Las Vegas sobre una investigación de homicidio en curso en la cuadra 7200 de Bronze Circle el sábado 3 de septiembre de 2022. (David Wilson/Las Vegas Review-Journal)

La policía de Las Vegas monitorea una escena de homicidio en la cuadra 7200 de Bronze Circle en Las Vegas, el sábado 3 de septiembre de 2022. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

La casa del reportero de Las Vegas Review-Journal Jeff German, que fue encontrado muerto con heridas de arma blanca fuera de su casa el sábado por la mañana en Las Vegas, el domingo 4 de septiembre de 2022. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

El equipo de investigación de Las Vegas Review-Journal, de izquierda a derecha: Lauren Flannery, Brian Joseph, Arthur Kane, la subdirectora de investigaciones Karisa King, Jeff German y Anita Hassan. Benjamin Hager Las Vegas Review-Journal @benjaminhphoto

Jeff German, reportero de investigación, posa para un retrato en el estudio fotográfico del Las Vegas Review-Journal, Las Vegas, 19 de enero de 2017. (Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal) @EliPagePhoto

El reportero de investigación del Las Vegas Review-Journal, Jeff German, uno de los periodistas más consumados y de mayor confianza de Nevada, fue encontrado muerto con heridas de arma blanca fuera de su casa el sábado por la mañana.

German, cuyo trabajo en Las Vegas se extendió durante cuatro décadas, hizo una carrera de cubrir grandes historias, sobre todo, desde el crimen organizado y la malversación del gobierno a los escándalos políticos y el tiroteo masivo del 1° de octubre.

“La familia del Review-Journal está devastada por la pérdida de Jeff”, dijo el editor ejecutivo Glenn Cook. “Era el estándar de oro del negocio de las noticias. Es difícil imaginar lo que Las Vegas sería hoy sin sus muchos años de brillar como una luz resplandeciente en lugares oscuros”.

La policía de Las Vegas (LVMPD) declaró el domingo por la mañana que la investigación del homicidio es una prioridad para el departamento.

“LVMPD promulgó su protocolo de casos mayores el sábado en la investigación del homicidio”, dijo el departamento. “Esto reúne una variedad de recursos para maximizar el esfuerzo de investigación y aplicar un sentido de urgencia para la aprehensión del agresor”.

La policía acudió a la cuadra 7200 de Bronze Circle, cerca de North Tenaya Way, alrededor de las 10:30 a.m. del sábado después de que una persona llamara al 911 diciendo que un vecino estaba muerto en el lado de la casa de la víctima, según el capitán del Departamento de Policía Metropolitana Dori Koren.

La policía encontró a German, de 69 años, con heridas de arma blanca fuera de su casa. La policía cree que tuvo un altercado con otra persona el viernes a última hora de la mañana que lo llevó a ser apuñalado.

“Creemos que el altercado tuvo lugar fuera de la casa”, dijo Koren.

“Tenemos algunas pistas. Estamos persiguiendo a un sospechoso, pero está pendiente”, dijo Koren.

Koren dijo que cree que el apuñalamiento es un incidente aislado y que no hay ninguna amenaza para el público. El portavoz del Condado Clark, Dan Kulin, dijo el domingo por la tarde que la oficina forense del condado determinó que German murió “por múltiples heridas de arma blanca”. La forma de la muerte es homicidio.

“Nuestros pensamientos están con la familia y los amigos de Jeff durante este momento difícil”, dijo Kulin.

Cook dijo que German no le había comunicado a nadie de la directiva del Review-Journal ninguna preocupación por su seguridad personal ni ninguna amenaza contra él.

“Me alivia que la policía haya identificado a un sospechoso, y espero que un arresto pueda responder a la pregunta que todos nos hacemos en este momento: ¿Por qué alguien mataría a Jeff?” dijo Cook.

La alcaldesa de Las Vegas, Carolyn Goodman, dijo estar conmocionada al saber sobre la muerte de German.

“Este fue un acto de violencia sin sentido”, dijo Goodman. “La pérdida de vidas de esta manera es siempre impactante y debe parar. Seguiremos de cerca la investigación policial”.

Se unió al RJ en 2010

German se unió al Review-Journal en 2010 después de más de dos décadas en Las Vegas Sun, donde fue columnista y reportero que cubrió los tribunales, la política, el trabajo, el gobierno y el crimen organizado. La exreportera del Sun y escritora Cathy Scott dijo el domingo que German trabajó duro para cubrir la ciudad y sus acontecimientos.

Recordó que ella y German fueron los primeros reporteros en reportar la historia del asesinato del socio de la mafia de Las Vegas Herbert “Fat Herbie” Blitzstein en 1997 en Las Vegas. German, dijo, cubrió muchas historias sobre el crimen organizado.

“Era un tipo duro en las noticias”, dijo Scott. “Trabajaba duro y tenía toneladas de fuentes… un periodista de pura cepa. Así era él. Estaba dedicado al oficio”.

Geoff Schumacher es el vicepresidente de exposiciones y programas del Mob Museum en el centro de Las Vegas. Trabajó con German en el Sun cuando este era el principal reportero del periódico bajo la dirección del exgobernador de Nevada y editor Mike O’Callaghan. Schumacher dijo que German publicó muchas historias exclusivas y estuvo “en las trincheras” documentando el crimen organizado en Las Vegas.

“Jeff estaba totalmente dedicado a su trabajo como reportero”, dijo Schumacher. “No era alguien que dijera: ‘Quizá sea reportero durante un tiempo y luego me dedicaré a otra cosa’. Era un reportero probablemente desde su nacimiento hasta su muerte. La tinta corría muy fuerte por sus venas.

“No me sorprendió que, incluso en esta última etapa de su vida, siguiera reportando”, dijo Schumacher. “Le gustaba buscar historias. Le gustaba entrevistar a la gente. Le gustaba buscar hechos. Evidentemente, quería quitarle la primicia a la competencia y trabajaba muy duro en ello”.

Su trabajo de investigación siempre tuvo repercusión, ya que muchas de sus historias dieron lugar a reformas o cambios de personal y de política.

En los últimos años, sus reportajes sacaron a la luz fallas en las inspecciones de la ciudad antes del mortífero incendio de los apartamentos del Motel Alpine en 2019; denuncias de acoso, hostilidad y mala gestión en la oficina de administración pública del Condado Clark; y actividad extremista en el sur de Nevada.

Dio a conocer la noticia de que las finanzas de la campaña de la concejal Michele Fiore estaban bajo el escrutinio del FBI y reportó que los funcionarios de la ciudad habían borrado los videos de vigilancia de un altercado con la también concejal Victoria Seaman, a pesar de que el Review-Journal solicitó copias bajo la ley de registros públicos de Nevada. German también se asoció con el reportero de investigación Art Kane para demostrar que las denuncias de acoso sexual y la falta de supervisión plagaron la oficina forense del Condado Clark durante años.

German fue el guionista y presentador de la segunda temporada de “Mobbed Up: the Fight for Vegas”, el aclamado podcast de crímenes reales del Review-Journal. Los ocho episodios de 2021 trazan el aumento y la caída del crimen organizado a través de la lente de un testigo improbable: Wayne Newton.

Aladdin Hotel y sus vínculos con la mafia de Detroit a finales de los años 70 fueron el centro del proyecto de audio, una asociación entre el Review-Journal y el Mob Museum. German contó la historia a través de extensas entrevistas con fiscales y funcionarios electos, junto con sus recuerdos de la cobertura de la mafia en aquellos días.

“Fue capaz de recapitular la historia del Aladdin Hotel y todo lo que había sucedido allí de una manera muy clara y concisa en ese podcast de una manera que habría sido difícil de rastrear si solo se volviera a los artículos de noticias”, dijo Schumacher, añadiendo que como reportero de la época décadas antes, German “estaba justo en el centro de esa situación del Aladdin Hotel “.

Trabajo de investigación

German y otros miembros del equipo de investigación del Review-Journal llevaron a cabo una investigación continua de un año de duración sobre la Autoridad de Convenciones y Visitantes de Las Vegas a partir de 2017. Los reporteros examinaron más de 32 mil páginas de recibos de los principales ejecutivos de la autoridad y escribieron un reportaje que revelaba lujosas compras en entretenimiento de alto nivel, regalos para los empleados y viajes en primera clase al extranjero para los funcionarios electos que forman parte de la junta directiva de la agencia.

Otras historias revelaron que los agentes de seguridad de la autoridad de la convención fueron desviados de su trabajo para hacer de choferes de los principales funcionarios a los eventos de la ciudad, y que la agencia repartió más de 125 mil dólares en iPads, palos de golf y otros artículos caros con poca o ninguna contabilidad. En respuesta a estas noticias, el organismo de congresos aceptó las recomendaciones de una empresa de contabilidad para recortar algunos gastos y limitar los regalos y viajes de los miembros de su junta directiva.

Las historias dieron lugar a una auditoría que descubrió que los altos ejecutivos habían hecho un mal uso de miles de dólares en tarjetas de regalo de Southwest Airlines. La auditoría condujo a la presentación de cargos penales que se resolvieron para varios de los acusados en 2020, así como a una barrida de la dirección ejecutiva, incluyendo la sustitución del director ejecutivo de muchos años, Rossi Ralenkotter.

Exclusiva del tiroteo masivo

En medio de la investigación del Review-Journal sobre la agencia, Las Vegas sufrió el peor tiroteo masivo en la historia moderna de Estados Unidos, cuando un alto apostador del Mandalay Bay disparó en un concierto al aire libre lleno de gente desde su suite del piso 32, asesinando a 60 personas y a él mismo. Varios días después del tiroteo, German reportó en exclusiva que el agresor había disparado a dos tanques de combustible de aviones cercanos -impactando en uno de ellos, pero sin causar ningún daño- antes de dirigir su atención al sitio del concierto. Esto dio lugar a llamados para mejorar la seguridad de los tanques y a una revisión independiente que sugirió reforzar las protecciones.

German también se enteró de que hacía años que los principales funcionarios de seguridad pública de Nevada no veían un plan de respuesta de emergencia de un casino del Strip, incluido el Mandalay Bay. Dirigió una investigación en la que se descubrió que los funcionarios estatales habían sido poco rigurosos a la hora de obligar a los casinos a cumplir una ley estatal de 2003 para presentar los planes. La falta de supervisión quedó documentada en los registros obtenidos por German, y los funcionarios admitieron que no tenían estándares para juzgar si los planes presentados por los casinos eran siquiera viables. En respuesta a la historia, el estado creó un grupo de trabajo para renovar la ley y reforzar los requisitos para los casinos.

German consiguió la historia de un delincuente que se libró de los cargos por robar en tres joyerías gracias a la mala praxis del gobierno, y luego volvió al lugar de una de las tiendas para robar de nuevo.

Y fue el escritor principal de una historia de investigación que reveló que el fiscal de distrito del Condado Clark, Steve Wolfson, había decidido no procesar a una antigua asistente que robó casi 42 mil de su campaña de 2014 para alimentar su hábito de video póker. En lugar de someter a la ayudante, Audrie Locke, al sistema de justicia penal, Wolfson le permitió dimitir tranquilamente y recibir tratamiento para la adicción al juego. Ella devolvió el dinero y fue contratada de nuevo tras completar el tratamiento.

El robo permaneció en secreto durante más de tres años hasta que German y un compañero reportero obtuvieron copias de correos electrónicos personales entre Wolfson y Locke en los que se hablaba del robo en 2014. Después de que Wolfson y Locke fueran confrontados con los correos electrónicos, ambos accedieron a entrevistas y confirmaron el escándalo silenciado.

Wolfson fue criticado por dar la impresión de dar un trato especial a su ayudante cercana y, como resultado de la historia, atrajo a un oponente en su contienda de reelección y perdió apoyos clave.

German tenía una maestría de la Universidad de Marquette y era autor del libro de crímenes reales de 2001 “Murder in Sin City: The Death of a Las Vegas Casino Boss”, la historia de la muerte de Ted Binion, heredero de la fortuna del Horseshoe Club.

Los homenajes a German fueron numerosos en todo Nevada y el valle de Las Vegas el domingo.

El gobernador Steve Sisolak llamó a la muerte de German “una trágica pérdida para nuestra comunidad”, añadiendo que German “era duro, pero justo y un gran mentor para los jóvenes reporteros”.

La representante Dina Titus, demócrata por Nevada, dijo que estaba triste por la pérdida.

“Era un reportero intrépido y nunca rehuyó reportar historias difíciles sin importar quién estuviera involucrado”, tuiteó Titus. “Muchos expusieron la necesidad de una reforma que hizo que nuestra ciudad fuera mejor”.

El miércoles se celebrará un servicio privado.