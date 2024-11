Hombre sentenciado por accidente de DUI que mató a mujer y sus 2 hijos en Henderson.

La vida de Leighonna Post dio un vuelco el 7 de enero, cuando su madre y sus dos hermanos pequeños murieron en un accidente causado por un hombre que conducía bajo los efectos de sustancias (DUI) en Henderson.

“Tengo que navegar por la vida sin que mi familia esté completa, porque en realidad, la única familia que conocí fue mi madre y mis hermanos”, dijo Post, de 20 años, en un tribunal el martes, hablando rápidamente durante una audiencia de sentencia para Darryl Smith, el hombre que provocó el accidente de DUI a principios de este año. “Ya no tengo eso, ahora soy realmente huérfana”.

Smith, de 37 años, se declaró culpable en septiembre de dos cargos de conducir bajo los efectos de sustancias con resultado de muerte y un cargo de conducción imprudente con resultado de muerte. Fue acusado en relación con el accidente de DUI que mató a Rebecca Post, de 38 años, y a sus dos hijos, Achilles Quintanilla, de 6 años, y Leo Post-Quintanilla, de 5 años.

La familia estaba detenida en un semáforo en rojo en Lake Mead Parkway y Grand Cadence Drive cuando la camioneta Dodge de Smith se estrelló contra ellos. Fiscales han dicho que el nivel de alcohol en la sangre de Smith era el doble del límite legal, y Smith le dijo a la policía que tomó tres copas de vino antes de conducir, según un informe policial.

Cuando Smith se declaró culpable, aceptó una sentencia fija de entre 16 y 40 años de prisión. La jueza de distrito Erika Mendoza dijo que cumpliría la sentencia acordada y que el caso era “terrible para todos”.

Se vio a la jueza secándose una lágrima de un ojo mientras hablaba.

Familiares vestidos de negro en la sala del tribunal

Mendoza dijo que creía que el abogado y los fiscales de Smith llegaron a un acuerdo mientras consideraban posibles problemas legales en el caso “que podían haber llevado a un resultado peor”.

La familia y los amigos de Rebecca Post se agolparon en la sala del tribunal el martes, muchos de ellos vestidos de negro. Los familiares que hablaron con la jueza dijeron que el accidente podía haberse evitado.

“Si el acusado hubiera tomado una decisión diferente en la serie de eventos que ocurrieron esa noche, ninguno de nosotros estaría aquí hoy”, dijo Sara Martin, hermana de Rebecca Post. “Podía haber optado por no abrir la puerta del conductor de su camioneta. Después de abrir la puerta, podía haber optado por no sentarse en el asiento del conductor. Después de sentarse en el asiento del conductor, podía haber optado por no accionar el encendido, y después de accionar el encendido, podía haber optado por apagar el vehículo y no conducir”.

Leighonna Post describió a su madre como la “mujer más fuerte que alguien en esta sala habría conocido”. Dijo que Aquiles era “decidido” y conocido por sus ingeniosas respuestas, mientras que Leo era acogedor, amable y gentil. Dijo que sus hermanos tenían toda la vida por delante.

“El 7 de enero, una parte de mí murió esa noche”, dijo Leighonna Post. “Me robaron la felicidad y el amor esa noche cuando un adulto irresponsable decidió subirse a un vehículo borracho”.

Troy Quintanilla, pareja de Post y padre de los dos niños, expresó la mayor ira cuando hizo su declaración de impacto como víctima durante la audiencia. Se giró para mirar a Smith hacia donde estaba parado con otros reclusos bajo custodia al otro lado de la sala del tribunal.

“Ni siquiera te conozco, pero te desprecio”, dijo. “Realmente no tengo mucho que decir. Había escrito mucho, pero no hay razón para decirlo porque todos los demás lo han dicho”.

Durante una audiencia judicial en julio, Troy Quintanilla confrontó al juez superior David Gibson sobre la fianza de Smith, y luego confrontó al abogado de Smith afuera del juzgado. En enero, Troy Quintanilla también se enfrentó a uno de los miembros de la familia de Smith fuera de la corte, huyendo corriendo de los agentes de policía que luego lo electrocutaron con una pistola paralizante.

Abandonó el juzgado inmediatamente después de la audiencia de sentencia de Smith el martes.

‘No puedo disculparme lo suficiente’

El abogado de Smith, Thomas Moskal, dijo que su cliente podía haber litigado más el caso con base en varios asuntos legales, pero que Smith quería que el caso se resolviera relativamente rápido. Moskal dijo que hubo problemas con el retraso en el momento de una extracción de sangre que analizó el nivel de alcohol en la sangre de Smith y que podía haber impugnado las órdenes de registro utilizadas en la investigación.

“Él siguió adelante y aceptó un trato que es más duro que la mayoría de los acuerdos que hace la fiscalía de distrito en muchos casos como este”, dijo Moskal a la jueza.

Smith leyó su propia declaración ante la jueza, disculpándose con la familia y afirmando que el choque fue un accidente.

“No puedo disculparme lo suficiente como para traer de vuelta a sus seres queridos o ser completamente perdonado por lo que he hecho”, dijo Smith al leer su declaración. “Espero que algún día me entiendan, entiendan que esto fue un accidente y encuentren en lo profundo de sus corazones el perdón”.

Después de la audiencia, Leighonna Post dijo que la declaración de Smith la dejó “sin palabras”. Señaló los antecedentes penales de Smith, que incluía un caso en el que se declaró culpable de un delito menor de exceso de velocidad en mayo de 2023, y se le ordenó participar en servicios comunitarios y un programa de DUI a través de la Oficina Forense del Condado Clark apenas unos meses antes del accidente de enero.

Smith también se declaró culpable previamente de un cargo menor de DUI en 2009, según muestran los registros judiciales.

“Esta no es la primera vez que es arrestado por ello”, dijo Leighonna Post. “Es su tercera vez, y en su tercera vez le quitó la vida a mis tres familiares”.