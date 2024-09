Hombre que atacó a jueza de Las Vegas se declara culpable y enfermo mental

Frustra a familia que no haya arrestos tras homicidio en julio en LV

Deobra Redden se declaró culpable, pero mentalmente enfermo en medio de su juicio por intento de homicidio el jueves, el mismo día que escuchó el testimonio de la jueza a la que se le vio atacando en un video viral.

Abogados anunciaron la declaración de culpabilidad el jueves por la tarde, poniendo fin al juicio después de que los fiscales pasaran más de dos horas interrogando a la jueza de distrito Mary Kay Holthus y a su secretario judicial, Michael Lasso, sobre el ataque.

“La jueza Holthus está muy satisfecha y agradece al jurado su servicio, al igual que nosotros”, dijo el fiscal adjunto del distrito John Giordani después de que los jurados fueran despedidos el jueves.

El abogado defensor de Redden, Carl Arnold, dijo al Review-Journal que hubo discusiones sobre un posible acuerdo de culpabilidad durante todo el juicio.

“Es lo que queríamos hacer desde el principio”, dijo Arnold el jueves por la noche.

Arnold dijo previamente que su cliente se declararía no culpable por razón de demencia, pero a principios de la semana dijo que ya no usaría esa defensa debido a su alta carga de pruebas. Durante las declaraciones iniciales, argumentó que su cliente no intentaba matar a Holthus cuando la atacó durante una audiencia de sentencia en enero, lanzándose a través de la sala y por encima del estrado de la jueza.

El abogado de Redden también argumentó durante las declaraciones iniciales que su cliente, con diagnóstico de esquizofrenia, no estaba tomando su medicación en el momento del ataque.

Los abogados hablaron en privado durante una larga pausa tras el testimonio de Lasso el jueves por la tarde. Cuando volvieron y Redden confirmó que quería declararse culpable, la jueza le preguntó si estaba admitiendo el intento de homicidio.

“¿Lo hizo usted, señor?”, preguntó la jueza de distrito Susan Johnson, tras describir el cargo.

“Sí”, respondió Redden, bajando la mirada.

La jueza también consideró que Redden era “plenamente competente y capaz de declararse con conocimiento de causa”.

Mientras Holthus testificaba el jueves por la tarde, dijo en múltiples ocasiones que creía que los funcionarios y abogados que acudieron en su ayuda le habían salvado la vida cuando Redden la atacaba. Cuando Lasso subió al estrado, hizo una animada descripción del ataque, recordando cómo vio a Redden tomar el cabello de Holthus y aferrarse a ella.

“Especialmente cuando la vi golpearse la parte posterior del cráneo contra esa baldosa, pensé absolutamente: Va a matarla”, dijo Lasso.

Holthus declaró el jueves que se sintió “indefensa” cuando Redden se lanzó al otro lado de la sala y la golpeó.

“No voy a salir de aquí”, recordó Holthus que pensó durante el ataque.

Antes de que comenzara el juicio el martes, Redden se declaró culpable de otros seis cargos, pero sostuvo que no era culpable de intento de homicidio contra una víctima de más de 60 años. El jueves, retiró las declaraciones y se declaró culpable pero mentalmente enfermo de cada uno de los cargos.

“En cuanto al asunto de la intención del acusado, no hay nadie que lo sepa mejor que él”, dijo Giordani en una declaración escrita. “Y admitió horas después del ataque a tres miembros distintos del personal penitenciario que intentó, y quiso, matar a la jueza Holthus”.

Los otros cargos de los que se declaró culpable son agresión a una persona protegida de más de 60 años con resultado de lesiones corporales importantes, intimidación a un funcionario público, agresión a un funcionario con resultado de lesiones corporales importantes, desprecio intencionado o gratuito por la seguridad de personas o bienes con resultado de lesiones corporales importantes, agresión por parte de un preso y acto ilegal relacionado con fluidos corporales.

Declararse culpable pero enfermo mental puede afectar al lugar de la prisión donde se aloje al acusado y al tratamiento de salud mental que reciba.

Holthus solo ha hablado públicamente sobre la agresión en su declaración ante el jurado de instrucción. Habló en voz baja mientras testificaba el jueves, a veces haciendo gestos a su cabeza o a la zona detrás del estrado del juez, donde fue atacada en su propia sala. Se emocionó brevemente, enjugándose los ojos.

“Solo recuerdo decir ayuda, ayuda, que alguien me lo quite de encima”, declaró Holthus. “En mi cabeza estaba completamente indefensa. Estaba tan decidido y era tan violento y tan… daba miedo, no creía que fuera a salir de allí”.

Holthus dijo que cuando Redden se lanzó contra ella, fue arrojada contra una pared de mármol detrás del estrado del juez. Dijo que fue golpeada en la cabeza, pero testificó bajo contrainterrogatorio que no recuerda cuántas veces fue golpeada, y no recuerda si Redden le puso las manos en la garganta.

Redden fue acusado de tirar del cabello a Holthus, golpearla en la cabeza y ponerle las manos en el cuello, según la imputación. Arnold negó en su declaración inicial que Redden le pusiera las manos en la garganta.

La jueza dijo que ella se revolcó bajo su escritorio y permaneció en posición fetal hasta que terminó el ataque. Lasso declaró que Redden y Holthus estaban a centímetros de distancia y que no pudo apartar a Redden de la jueza.

Lasso declaró que vio a Holthus en “estado de shock” durante el ataque. Como estaba justo al lado de la jueza, Lasso fue la primera persona que intentó apartar a Redden de ella. Dijo que intentó forcejear con Redden, y más tarde trató de darle un puñetazo para someterlo.

Lasso también describió cómo Redden empezó a golpear a un funcionario de prisiones que intentaba intervenir.

“Recuerdo al Sr. Redden arremetiendo contra el funcionario de prisiones, solo moviendo el brazo hacia atrás y asestando golpes”, dijo Lasso, imitando puñetazos desde el estrado. “Golpes muy fuertes, como pum, pum”.

A Redden se le ordenó comparecer ante el tribunal para una audiencia de sentencia el 7 de noviembre.