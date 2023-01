Hombre enfurecido mata a tiros a empleado de negocio de grúas en una disputa, según la policía

La policía investiga un tiroteo mortal el martes, 10 de enero de 2023, en un negocio de grúas en la cuadra 100 de West Wyoming Avenue en Las Vegas. (Brett Clarkson/Las Vegas Review-Journal)

Un empleado de un negocio de grúas en el centro de Las Vegas fue asesinado a tiros después de que estallara una pelea cuando un hombre se presentó a recoger un auto que había sido remolcado, dijo la policía.

El hombre, que se enfadó cuando la empresa de grúas se negó a entregar el auto aparentemente por un problema de documentación, le disparó al empleado, dijo el teniente Jason Johansson, del Departamento de Policía Metropolitana.

La víctima, un hombre de unos 40 años, fue trasladada al University Medical Center, donde falleció.

El autor de los disparos huyó y hasta el martes por la tarde no había sido arrestado, según Johansson. El hombre llevaba lentes, una sudadera negra y pants negros.

El tiroteo ocurrió en un negocio de grúas en la cuadra 100 de West Wyoming Avenue, cerca de South Commerce Street, justo antes de las 11 a.m., dijo Johansson.

La policía se negó a identificar el negocio de grúas, pero All In Towing tiene su sede en 108 West Wyoming. Una persona que contestó el teléfono en All In el martes declinó hacer comentarios.

“Los detalles preliminares son que antes del tiroteo, la empresa de grúas tenía un auto que estaba en su depósito, y la persona que quería el auto fuera del depósito llegó a la empresa de grúas”, dijo Johansson. “Hubo una disputa sobre si el auto podía ser liberado”.

El hombre que quería el auto luego se puso “muy enfurecido” y sacó un arma, disparándole al empleado, dijo Johansson.

Wyoming Avenue fue cerrada entre Fairfield Avenue y Commerce Avenue, pero se reabrió a las 5:30 p.m., según un tuit publicado por la Comisión Regional de Transporte del Sur de Nevada.

Johansson le pidió a cualquier persona con información que se pusiera en contacto con la sección de homicidios de la Policía Metropolitana o con Crime Stoppers.