Hombre demanda tras arresto y cargo de DUI desestimado: ‘Fue un juicio precipitado’

Un hombre arrestado el año pasado bajo sospecha de cometer un delito mortal por conducir bajo los efectos de sustancias (DUI), una acusación rápidamente retirada, demandó a Nevada y al agente que lo arrestó, alegando que violaron sus derechos constitucionales.

Miguel Parra, de 25 años y de Las Vegas, fue arrestado el 5 de mayo de 2023, después de atropellar a una mujer en Summerlin Parkway alrededor de las 11 p.m. de la noche anterior. La mujer falleció.

Parra no se desempeñó perfectamente en las pruebas de sobriedad de campo, pero sopló un .000 en el alcoholímetro, lo que indica que no estaba intoxicado con alcohol. El agente Michael Kim de la Patrulla de Carreteras de Nevada (NHP) lo arrestó como sospechoso de conducir bajo los efectos de las drogas, pero cinco días después la fiscalía del Condado Clark retiró el caso tras determinar que no había evidencia de que tuviera alcohol o drogas en su organismo. En ese momento, enfrentaba un cargo de DUI con resultado de muerte.

“Creemos que fue una violación de sus derechos de la Cuarta Enmienda”, dijo Andre Lagomarsino, uno de los abogados que representa a Parra, sobre el arresto.

“Hubo precipitación al arrestar a alguien cuando no era necesario hacerlo”, alegó.

La noche del 4 de mayo, las autoridades recibieron varias llamadas de personas preocupadas por una persona en la autopista, según el audio proporcionado por Lagomarsino.

“No pude verlo hasta que casi lo atropello, pero parecía fuera de sí”, dijo una persona, que llamó a las 10:56 p.m. Una persona que llamó siete minutos después reportó a alguien caminando en medio de la autopista.

El siguiente llamado provino de Parra, solo un minuto después, a las 11:04. Dijo que había atropellado a alguien tirado en la calle.

Según la demanda, Parra dio un volantazo, pero no pudo evitar atropellar a la mujer.

Lagomarsino dijo que, aunque su cliente atropelló a la mujer, no está claro que la matara porque en dos llamados anteriores al 911 no se mencionaba que estuviera tirada. Es difícil decir si ella estaba acostada o si alguien más la había atropellado, dijo.

La Patrulla de Carreteras de Nevada respondió a las llamadas. Video de una cámara en el tablero proporcionado por Lagomarsino indica que Parra dijo que no era bebedor, luego que había consumido alcohol un mes antes y finalmente que había tomado una limonada con alcohol horas antes del accidente. “Lo juro por Dios, un trago”, dijo.

Un agente hizo que Parra tomara las pruebas de alcoholemia. Pasó algunas de ellas, pero su reporte de arresto decía que caminó el número equivocado de pasos y no caminó hacia atrás en la prueba de caminar y girar. También decía que mostraba falta de convergencia, que es cuando alguien no cruza los ojos mientras se le empuja un estímulo hacia el puente de la nariz, que sobrestimó el paso de 30 segundos y que tenía temblores en los párpados.

La demanda rebatió esos resultados.

Lagomarsino dijo que Parra no siguió la instrucción de darse la vuelta, pero que sí caminó de talón a punta. Según Lagomarsino, un agente objetivamente razonable con un resultado de 0.000 en la prueba de alcoholemia y una persona que no tenía problemas de dicción ni estaba intoxicada no efectuaría el arresto.

Parra no pudo pagar la fianza fijada, dijo, tuvo que pagar un abogado y no fue puesto en libertad hasta que llegaron los resultados del análisis de sangre.

“No sé cómo un experto objetivo puede mirar esto y decir que está intoxicado de alguna manera”, dijo Lagomarsino.

En el momento del accidente, el sargento Jason Buratczuk de la Patrulla de Carreteras de Nevada dijo al Review-Journal que la velocidad y la incapacidad por uso de sustancias no fueron factores.

El fiscal del distrito Steven Wolfson dijo que el caso fue presentado a su oficina el 6 de mayo, pero que todos los reportes no habían llegado en ese momento. Después de que encontraron que no había evidencia de que Parra tuviera alcohol o drogas en su sistema, que no había cometido una infracción de tránsito y que más culpa fue asignada a la peatona, decidieron que no debían seguir adelante con el caso, dijo.

La Patrulla de Carreteras de Nevada declinó hacer comentarios. Kim no pudo ser localizado para hacer comentarios.

Debido a la experiencia de atropellar a alguien, ser arrestado y estar encarcelado brevemente, Parra tuvo que recibir terapia, dijo Lagomarsino.

A pesar de su terrible experiencia, Parra, quien trabaja en seguridad privada, quiere convertirse en agente de policía, dijo Lagomarsino. “No es una persona contraria a la policía”, dijo. “Solo siente que este es un caso en el que el agente tomó la decisión equivocada”.