Hombre acusado de atropello fatal y huir, inicialmente afirmó que el vehículo fue robado

Un conductor arrestado en relación con un atropello que dejó a un hombre muerto le dijo a la policía que huyó de la escena porque no tenía licencia de conducir y no quería ser arrestado por asesinato, según un reporte de arresto publicado el martes.

(Las Vegas Review-Journal)

Un conductor arrestado en relación con un atropellamiento que dejó a un hombre muerto le dijo a la policía que huyó de la escena porque no tenía licencia de conducir y no quería ser arrestado por asesinato, según un reporte de arresto publicado el martes.

Ethan Chavez, de 20 años, fue arrestado el miércoles después de que la policía dijera que reportó falsamente el robo de su Ford Fusion 2016 tras el choque fatal. Se enfrenta a un cargo por no detenerse en la escena de un accidente con resultado de muerte.

La policía dijo que Chavez llamó al 911 a las 3:40 a.m. del miércoles para reportar que su auto había sido robado y que su aplicación de GPS no funcionaba, según la policía de Las Vegas. Pidió que la policía llamara cuando llegaran a su casa, pero cuando los agentes se presentaron más tarde esa mañana, la policía dijo que no respondió a su llamado.

Chávez volvió a llamar a la policía sobre las 9 a.m. y dijo que había encontrado su auto a media milla de su casa, en Broken Drive, cerca de Lawton Avenue, usando la aplicación GPS de su teléfono, según el reporte.

Unos 10 minutos antes de que Chavez llamara por primera vez al 911, la policía había encontrado el cuerpo de un hombre de 23 años en Lake Mead Boulevard. La policía dijo que la víctima estaba en el carril para bicicletas cuando fue golpeado por un auto antes de que huyera.

Cuando los agentes llegaron a las 10:45 a.m., según el reporte, los oficiales vieron que los daños en el frente del auto coincidían con la descripción de un auto que atropelló a un peatón esa mañana. El auto coincidía con las partes rotas dejadas en el sitio del choque en Lake Mead Boulevard cerca de Hallston Street.

La policía entrevistó más tarde a Chavez, y éste cambió su historia para decir que le habían robado el teléfono con el auto. Cuando los agentes señalaron que llamó a la policía usando su teléfono, dijo la policía, Chávez confesó haber mentido en sus reportes anteriores y admitió que su auto no había sido robado.

Chavez le dijo entonces a la policía que golpeó a la víctima mientras conducía a su casa desde el trabajo porque no lo vio a tiempo para reaccionar. Chavez le dijo a la policía que huyó porque “tenía miedo porque no tenía licencia de conducir y no quería ser arrestado por asesinato”, según el reporte de arresto. Estacionó el auto en Broken Drive, cerca de Lawton Avenue, y se dirigió a su casa para reportar el robo, según el reporte.

Está previsto que Chavez comparezca de nuevo ante el tribunal el 6 de diciembre. La oficina forense aún no ha identificado a la víctima del accidente.