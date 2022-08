Hijo acusado de asesinato por la muerte de su padre a puñaladas

agosto 16, 2022 - 10:02 am

Jacob Racilis, acusado de apuñalar mortalmente a su padre, comparece en el tribunal del Centro Regional de Justicia el lunes 15 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Jacob Racilis, acusado de apuñalar mortalmente a su padre, comparece ante el tribunal con su abogado, Robert O'Brien, en el Centro Regional de Justicia el lunes 15 de agosto de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Un sospechoso de asesinato de 21 años compareció el lunes ante el tribunal tras afirmar que actuó en defensa propia cuando apuñaló mortalmente a su padre con un machete.

La fiscalía acusó formalmente a Jacob Racilis de un delito grave de asesinato con un arma mortal durante una audiencia celebrada el lunes.

El sospechoso le dijo a la policía que actuó en defensa propia cuando apuñaló a su padre el 9 de agosto en los condominios Desert Garden, ubicados en 1720 W. Bonanza Road, según un reporte de arresto del Departamento de Policía Metropolitana.

Racilis y su madre acudieron al Sunrise Hospital and Medical Center alrededor de la 1 a.m. del 9 de agosto porque Racilis tenía laceraciones en las manos. Según el reporte de arresto, dijo a la policía que su padre no dejaba de gritarle a su madre y que temía por su seguridad cuando tomó un machete.

Durante la entrevista con la policía, Racilis dijo que su padre había abusado físicamente de él y de su madre. La madre de Racilis había abandonado el hospital antes de que llegara la policía, según el reporte.

La policía encontró al padre de Racilis muerto en el complejo de apartamentos unas tres horas después de que Racilis llegara al hospital. Se encontró un machete en el suelo frente a la puerta principal de la casa, según el reporte.

El padre había sufrido múltiples laceraciones en la cabeza, el cuello, los brazos y la parte superior del torso, según el reporte.

El lunes, el juez de paz de Las Vegas, Joe Bonaventure, ordenó que Racilis permaneciera bajo custodia sin derecho a fianza.

“Esto puede ser tratado de nuevo por escrito en una futura fecha del tribunal”, dijo Bonaventure.

El abogado defensor, Robert O’Brien, declinó hacer comentarios sobre el caso el lunes.

Se ordenó a Racilis que compareciera de nuevo ante el tribunal el 19 de septiembre.