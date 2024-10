Hallan a hombre de Las Vegas con armas afuera de mitin a favor de Trump en California

octubre 14, 2024 - 7:51 am

Un hombre de Las Vegas que perdió una contienda para la Asamblea de Nevada en 2022 fue arrestado el sábado afuera de un mitin en California a favor del expresidente Donald Trump, después de que la oficina del alguacil local dijera que intentó pasar un puesto de control con armas de fuego cargadas y múltiples pasaportes.

“Probablemente tuve agentes que evitaron el tercer intento de asesinato”, dijo el alguacil del Condado Riverside, Chad Bianco, durante una conferencia de prensa el domingo por la tarde.

Vem Miller, de 49 años, fue fichado en el Centro de Detención John J. Benoit por posesión de un arma de fuego cargada (se encontraron una escopeta y una pistola cargada en su automóvil, junto con cajas de municiones) y posesión de un cargador de alta capacidad, según la Oficina del Alguacil del Condado Riverside. Sin embargo, Miller fue liberado de la custodia el mismo día, según una búsqueda de reclusos de Riverside.

Miller le dijo al Review-Journal que la idea de que estaba planeando asesinar a Trump, a quien dijo que quería ver en la presidencia, era “ridícula”.

“No solo no soy alguien que sea capaz de tanta violencia y cosas malvadas desagradables”, dijo Miller. “Además de eso, soy un gran admirador”.

Miller dijo que es un capitán del caucus de Trump que recibió una invitación especial al mitin del valle de Coachella del jefe del Partido Republicano del Condado Clark.

En cuanto a las armas de fuego, dijo que estaban en el maletero de su automóvil, como lo estaban en otros 10 mítines de Trump en Nueva York y California. Miller dijo que nunca había usado las armas, pero que las tenía “por si acaso” desde que comenzó a recibir amenazas de muerte por un programa en internet.

Durante su infructuosa candidatura para el Distrito 13 de la Asamblea en 2022, Miller dijo que sus políticas habían reflejado las de Trump. Miller perdió en las primarias republicanas ante el asambleísta Brian Hibbetts, quien actualmente ocupa el escaño.

En una guía para electores del Las Vegas Review-Journal, Miller se describió a sí mismo como “un republicano conservador constitucional que está horrorizado por lo que le está sucediendo a este país”.

En ese momento, le dijo al Review-Journal que se postulaba porque “este país ha sido tomado por la tiranía”.

Problema de seguridad

Los agentes registraron el sábado el automóvil de Miller después de notar que estaba en “desorden” y que tenía una placa vehiculr “casera”, una que Bianco dijo que es representativa de un grupo de extrema derecha que se llama a sí mismo “ciudadanos soberanos” y no cree en el gobierno. Bianco dijo que el auto había sido vendido a Miller, pero nunca había sido registrado.

El alguacil dijo que Miller fue detenido en un puesto de control en el perímetro exterior de la policía alrededor de la manifestación, que Bianco estimó que estaba a un cuarto de milla del lugar, aunque dijo que no estaba seguro.

Miller había presentado un pase VIP y credenciales de prensa. Bianco dijo que no podía confirmar si eran válidos, ya que habrían sido revisados en un punto de control dentro del perímetro interior de seguridad del lugar, al que Miller nunca llegó.

Miller negó las afirmaciones de que estaba en contra del gobierno o de que había algún problema con su automóvil o sus armas de fuego. Describió a los agentes saqueando su automóvil y pareciendo como si hubiera desesperación por encontrar algo.

El incidente ocurrió poco antes de las 5 p.m., que fue previo a que Trump hablara en el mitin del sábado por la noche.

“Me alegro de que no estemos hablando de esto después de que le disparáramos”, dijo Bianco, refiriéndose a Miller. “Tenemos que hablar de eso antes, y pase lo que pase, todo va a ser especulación sobre cuáles eran sus intenciones al llegar allí”.

Después del incidente, un portavoz de Trump elogió las acciones de los agentes del alguacil el sábado.

“Agradecemos a las fuerzas del orden por asegurar el lugar de la manifestación y ayudar a garantizar la seguridad del presidente Trump”, dijo el portavoz de Trump, Steven Cheung. “Estamos al tanto de los reportes noticiosos sobre el arresto y actualmente estamos monitoreando la situación y recopilando más información”.

Asterisco junto al nombre

Bianco dijo que, aun cuando su oficina identificó al sospechoso como Vem Miller, el alguacil estaba poniendo un “asterisco” junto a su nombre porque el hombre llevaba varios pasaportes e identificaciones con diferentes nombres.

Según documentos judiciales presentados en mayo de 2024, Miller dijo que quería “corregir” su nombre de ser conocido como Vem Yenovkian, Vem Miller Yenovkian y Vem Steinberg a Vem Miller.

Miller obtuvo una licenciatura en Literatura Inglesa y Estadounidense con especialización en escritura creativa en la UCLA, y dedicó su carrera a producir y dirigir programas de televisión, así como a trabajar en periodismo de investigación, según su biografía en Ballotpedia.

También presenta el podcast “Blood Money” y ha realizado un documental sobre lo que dijo que era un lío en las listas de electores.

Las redes sociales de Miller están llenas de publicaciones a favor de Trump y en contra de Kamala Harris, algunas de las cuales hacen comentarios vulgares y sexuales sobre la vicepresidenta. Hace dos semanas, publicó fotos con Robert F. Kennedy Jr., quien apoyó a Trump después de retirarse de las elecciones de 2024 como candidato independiente.

Investigación federal en curso

Bianco dijo que la investigación de la oficina del alguacil ha terminado en gran medida. Miller comparecerá el 2 de enero en el Centro de Justicia Indio Larson en Riverside, California.

La investigación ahora se ha trasladado al Servicio Secreto y al FBI, aunque Bianco dijo que su oficina estaba “activamente involucrada” con ellos.

“La Fiscalía Federal, el Servicio Secreto de Estados Unidos y el FBI están al tanto del arresto de la Oficina del Alguacil del Condado Riverside el sábado”, dijeron las tres dependencias federales en un comunicado conjunto el domingo. “El Servicio Secreto de Estados Unidos evalúa que el incidente no afectó las operaciones de protección y que el expresidente Trump no estuvo en peligro. Si bien no se realizó ningún arresto federal en este momento, la investigación está en curso”.

En respuesta a las preguntas sobre si Bianco estaba siendo dramático al decir que pudo haber sido un intento de asesinato, el alguacil dijo: “Si estamos tan perdidos políticamente que hemos perdido de vista el sentido común, la realidad y la razón que no podemos decir: ‘Mierda. ¿Por qué apareció con todas esas cosas?’ (Entonces) tenemos un problema muy serio en este país, porque esto es sentido común y razón”.

El evento marca el tercero de una serie de incidentes peligrosos contra el expresidente. En julio, Trump fue alcanzado por una bala que le rozó la oreja derecha en un mitin en Butler, Pennsylvania. En septiembre, un hombre fue arrestado afuera de su club de golf en West Palm Beach, Florida, por lo que el FBI dijo que fue un aparente intento de asesinato.

Múltiples demandas judiciales

Miller dijo que planea demandar a las fuerzas del orden, que cree que simplemente estaban tratando de hacer de él un ejemplo.

“Están abusando de sus posiciones. Ellos mismos están infringiendo la ley y se esconden detrás de su placa”, dijo Miller.

Esta no sería la primera vez que Miller acude a los tribunales. En los últimos años, Miller ha presentado una serie de demandas en tribunales estatales. La mayoría de las veces, se representó a sí mismo.

En mayo de este año, demandó a Hibbetts, quien fue su principal oponente en la contienda por la Asamblea en 2022. En una denuncia que escribió mal el nombre de Hibbetts, afirmó que un comité de acción política asociado con Hibbetts envió una postal a los hogares republicanos que alegaba que Miller “fue acusado de acosar cibernéticamente a su propia familia en 2019”, había cambiado su nombre y tenía un “pasado accidentado”.

Hibbetts le dijo al Review-Journal el domingo que nunca se había reunido personalmente con su oponente, pero que parecía obvio que su distrito había tomado la decisión correcta.

Miller dijo en la demanda, que parece estar en curso, que no tenía antecedentes penales y que no bebía ni fumaba.

“La historia y los registros del demandante revelarán que, desde la edad de 25 años, se le han confiado presupuestos que van desde $35,000 hasta más de $7 millones para la producción de videos musicales, comerciales, programas de televisión y documentales”, escribió Miller.

Las otras demandas de Miller incluyen una demanda con demandantes adicionales sobre la observación electoral que finalmente se resolvió y una demanda contra alguien que Miller describió como un socio comercial, alegando que esa persona robó el acceso a las cuentas de redes sociales y amenazó con matarlo.

La última demanda fue desestimada sin perjuicio, lo que significa que Miller podría volver a presentarla. En su orden de desestimación de marzo, la jueza de distrito Jennifer Schwartz incluyó una nota mordaz dirigida a Miller: “El tribunal recomienda al demandante que contrate a un abogado o se familiarice con las Reglas de Procedimiento Civil de Nevada y las reglas del Tribunal del Octavo (Distrito) antes de volver a presentar cualquier demanda civil futura”.