Fue desestimada la acusación de narcotráfico contra Nathan Chasing Horse

El exactor Nathan Chasing Horse comparece ante el tribunal durante una petición presentada por su abogada para que se retiren los cargos en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 5 de abril. Chasing Horse fue arrestado el 31 de enero por cargos relacionados con tráfico sexual, agresión sexual a un menor de 16 años y abuso de menores, según los registros judiciales. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

La jueza del Tribunal de Distrito Carli Kierny escucha como Kristy Holston, defensora pública, que representa al exactor Nathan Chasing Horse, se dirige al tribunal después de llenar una petición para retirar los cargos en el Centro Regional de Justicia, el miércoles, 5 de abril de 2023, en Las Vegas. Chasing Horse fue arrestado el 31 de enero por cargos relacionados con tráfico sexual, agresión sexual a un menor de 16 años y abuso de menores, según los registros judiciales. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El exactor Nathan Chasing Horse sale de la sala del tribunal después de llenar una petición para retirar los cargos en el Centro Regional de Justicia, el miércoles 5 de abril de 2023, en Las Vegas. Chasing Horse fue arrestado el 31 de enero por cargos relacionados con tráfico sexual, agresión sexual a un menor de 16 años y abuso de menores, según los registros judiciales. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una jueza de Las Vegas desestimó un cargo de tráfico de drogas contra el presunto líder de una secta acusado de agredir sexualmente y manipular a mujeres y niñas nativas americanas.

Los defensores públicos de Nathan Chasing Horse, de 46 años, presentaron una petición argumentando que los fiscales no establecieron causa probable para encarcelarlo por delitos graves que incluyen agresión sexual a una menor de 16 años, agresión sexual, secuestro, lascivia abierta y grave y tráfico de drogas.

Tras una audiencia sobre la petición celebrada la semana pasada, la jueza de distrito Carli Kierny desestimó el viernes el cargo de tráfico de drogas, pero se negó a desestimar los demás cargos.

Chasing Horse, también conocido por interpretar a Smiles a Lot en la película de Kevin Costner de 1990 ” Dances With Wolves”, fue arrestado el 31 de enero después de que la policía allanara su casa de North Las Vegas, donde vivía con hasta seis mujeres a las que consideraba esposas, según el reporte de su arresto. Dos mujeres del Condado Clark le dijeron a la policía que conocieron a Chasing Horse de niñas en ceremonias de indios americanos y que fueron violadas por él cuando eran adolescentes, según el reporte.

Una de las mujeres, que antes vivía con Chasing Horse como su esposa, ha declarado que Chasing Horse la violó cuando tenía 14 años y luego le dijo que siguiera manteniendo relaciones sexuales con él para que pudiera curar el cáncer de su madre.

En febrero, un gran jurado acusó a Chasing Horse de 19 delitos graves. Los fiscales han acusado a Chasing Horse de cometer delitos en todo Estados Unidos y Canadá mientras operaba una secta conocida como The Circle.

Los abogados defensores argumentaron que los fiscales no han demostrado que las presuntas víctimas no consintieran en mantener relaciones sexuales con Chasing Horse. Los fiscales han escrito en documentos judiciales que las presuntas víctimas sentían que no podían decirle que no.

La jueza escribió en una orden presentada el viernes que los fiscales presentaron pruebas suficientes al gran jurado para establecer que había causa probable de que las presuntas víctimas no consintieron los abusos, o que los abusos ocurrieron cuando Chasing Horse sabía o debería haber sabido que “eran mental o físicamente incapaces de resistirse o entender” su conducta.

El cargo de tráfico de drogas contra Chasing Horse se derivaba por los 236 gramos de psilocina, también conocida como hongos mágicos, que, según la policía, se encontraron en la vivienda de North Las Vegas. Las drogas se encontraron en los refrigeradores de la casa, donde Chasing Horse vivía con otras muchas personas, según argumentaron los abogados de la defensa.

Kierny desestimó el cargo de drogas después de estar de acuerdo con el argumento de la defensa de que al gran jurado no se le presentaron pruebas que conectaran a Chasing Horse con los hongos, “a diferencia de otra persona que residía en esa casa”, escribió la jueza en la orden.