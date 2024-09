Frustra a familia que no haya arrestos tras homicidio en julio en LV

Aún no hay arrestos por el homicidio de Wilford Venable Jr., el 8 de julio. Policía de LV lo investiga como un posible caso de defensa propia

Wilford Venable Jr. y Brittany Gonzales estaban decididos a hacer las cosas bien esta vez.

Después de ocho años, tres hijos y una separación de seis meses, Gonzales dijo que estaban intentando reconciliarse.

Entonces, según contó al Las Vegas Review-Journal, ella y su hijo de un año vieron cómo el hombre con quien había salido brevemente durante su ruptura le disparaba a Venable Jr. hasta matarlo.

El tiroteo del 8 de julio ocurrió tras una pelea, explicó Gonzales, y las autoridades del Departamento de Policía Metropolitana dijeron que investigaban el homicidio como un posible caso de defensa propia, por lo que no se ha arrestado a nadie hasta el momento.

El Review-Journal no menciona el nombre del sospechoso porque no ha sido arrestado. Los intentos de contactarlo no tuvieron éxito.

Gonzales y los familiares de Venable Jr. siguen frustrados y asustados, preguntándose por qué el atacante sigue en libertad.

“No entiendo por qué nadie está en la cárcel en este momento”, dijo Sharonda Venable, hermana de Venable Jr.

Tanto ella como Gonzales difieren en algunos detalles inicialmente reportados por la policía.

En una conferencia de prensa tras el tiroteo, el teniente Jason Johansson se refirió al sospechoso como el actual novio de Gonzales. Sin embargo, ella contó al Review-Journal que habían roto tres semanas antes. Johansson también declaró que la casa donde ocurrió el tiroteo era el lugar donde vivían Gonzales y el sospechoso, pero ella afirmó que él no vivía allí.

Gonzales dijo que no había estado en contacto con su exnovio desde que rompieron tres semanas antes.

Sin embargo, estaba embarazada de él se puso en contacto para saber cómo estaba. La recogió del trabajo el 7 de julio y, una vez que estaban juntos, ella explicó que no pudo deshacerse de él. Incluso cuando finalmente regresó a su propia casa, él fue con ella.

De una caminata a una pelea

Cuando Venable Jr. llegó a la casa, como era típico entre ellos, que estaban criando juntos a sus hijos y tratando de mejorar su relación, él y el exnovio de Gonzales salieron a caminar. Gonzales dijo que, aunque no conoce los detalles, sabe que Venable Jr. estaba enojado porque ella le había contado recientemente que su ex había golpeado a su hijo.

“Soy solo una mujer; hay un límite a lo que puedo hacer”, dijo Gonzales. “Nunca debió haber golpeado a mi hijo de esa manera, creyendo que estaba bien”.

Gonzales mencionó que su ex nunca la golpeó, pero recordó que le había jalado el cabello y le había dejado una zona sin pelo. Él había estado usando PCP, y a ella le parecía que era solo cuestión de tiempo antes de que las cosas empeoraran. Comentó que no le había contado a Venable Jr. sobre esto.

Eventualmente, los dos hombres comenzaron a pelear. Gonzales dijo que Venable Jr. terminó golpeando muy fuerte a su exnovio.

“En ese punto, ya ni siquiera estaban peleando, era solo Wilford golpeándolo”, dijo.

Entonces, su exnovio le disparó a Venable Jr. Según la oficina del forense del Condado Clark, murió de múltiples heridas de bala.

Gonzales afirmó que no tenía idea de que su exnovio llevaba un arma. El hecho de que la tuviera, combinado con la forma en que se había acercado inicialmente y se quedó tanto tiempo, le hizo pensar que todo había sido premeditado.

“Me usó como carnada para llegar a él”, aseguró. “No puedo dejar de pensar en eso”.

Johansson dijo en la conferencia que el sospechoso huyó del lugar cuando llegaron los agentes. Gonzales mencionó que los policías se pusieron en contacto con él más tarde.

La policía metropolitana no quiso confirmar si los agentes han contactado al sospechoso, afirmando que la investigación sigue en curso.

Gonzales dijo que después se enteró de que el sospechoso no estaba bajo custodia. Ahora, agregó, no solo está enojada, sino que también teme por su vida, especialmente considerando que ella y su hijo son los únicos testigos.

“Tengo miedo”, dijo. “Podría intentar deshacerse de mí”.

Un hombre de familia

Venable Jr. se había mudado a Las Vegas por Gonzales, dijo ella.

Sharonda Venable contó que le resultaba difícil no sentir cierto resentimiento hacia Gonzales, especialmente dado que el niño estaba presente en la habitación.

“A nadie le importó lo suficiente como para agarrar a mi sobrino, mientras mataban a su padre justo frente a él”, dijo Venable.

El niño vivió con la familia de Ella en Vancouver, Washington, durante un tiempo después de la muerte de su padre, antes de regresar con Gonzales.

Venable relató que el niño no dejaba de gritar y llorar, y miraba por el pasillo diciendo “papá”.

Gonzales dijo que todavía besa fotos de su padre todas las noches y tiembla cuando escucha algo que suena como disparos.

“Eso me rompió el corazón”, dijo. “Él sabe que ya no está aquí”.

Gonzales y Venable describieron a Venable Jr. como un hombre de familia que se llevaba bien con todos.

“Todo el mundo se llevaba bien con él”, dijo Gonzales. “Es muy raro que alguien no se lleve bien con él. Ama a las personas. Él me enseñó a ser una persona sociable. Al principio, yo no lo era”.

Los dos se habían separado originalmente por problemas de estabilidad en el trabajo y la vivienda, y ella pensó que algo de “tiempo para sí mismo” podría ser bueno para él.

Gonzales dijo que pensaba que estaba mejorando.

Venable lo describió como “el mejor de los hermanos”.

“Solo necesitaba que lo dejaran ser padre. Para eso estaba ahí, solo quería ser papá”, dijo Venable.