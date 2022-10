Fiscales dicen que no se presentó ningún caso tras la denuncia de agresión de concejal

octubre 12, 2022 - 10:37 am

La concejal Victoria Seaman presentó un reporte policial alegando una agresión por parte de su colega Michele Fiore seis meses después de que los investigadores de la ciudad dijeran que el estatuto de limitaciones expiró, pero los nuevos registros muestran que hay información contradictoria acerca de si la investigación criminal de la ciudad fue enviada a los fiscales.

Seaman afirma que Fiore la atacó el 11 de enero de 2021, después de una reunión del comité de auditoría, rompiéndole un dedo y tirándola al suelo por el cabello, según muestran la demanda y las entrevistas de Seaman.

La ciudad destruyó un video del incidente a pesar de que el Las Vegas Review-Journal lo solicitó, según los registros. La ciudad publicó un reporte la semana pasada en el que se afirmaba que Seaman y Fiore se pelearon, pero el reporte admitía que la ciudad no dio el video a pesar de las repetidas solicitudes del periódico.

El 13 de septiembre, la oficina del alguacil de Las Vegas prometió enviar un reporte de la investigación criminal al fiscal de distrito del Condado Clark, pero aparentemente eso no sucedió, muestran los nuevos registros obtenidos bajo la ley estatal de registros abiertos.

El subjefe Kyle Ward “habló con el fiscal adjunto Robert Daskas”, le escribió el teniente Mark McCoy al detective Brian Goldyn. “Hará que uno de sus inspectores jefe revise su reporte. Por favor, envíe por correo electrónico el reporte completo al subjefe Ward y a mí. El subjefe lo enviará… para que pueda ser revisado”.

Los mensajes de texto también dicen que el reporte se dirigía a la oficina del fiscal de distrito, pero el asistente del fiscal Christopher Lalli le dijo al Review-Journal que el reporte nunca llegó.

“No se ha presentado ningún caso”, escribió Lalli en un correo electrónico el lunes después de que el Review-Journal le mostrara una copia de los mensajes. “No se ha presentado ningún caso a nuestra Oficina”.

Falta de transparencia

Ward, contactado por teléfono, declinó hacer comentarios, y el portavoz de la ciudad, Jace Radke, tampoco quiso dar explicaciones. Una secretaria del Departamento de Seguridad Pública de la ciudad no quiso poner en contacto al Review-Journal con el jefe Jason Potts, y este no respondió a una solicitud de comentarios por correo electrónico. McCoy y Goldyn no respondieron a las llamadas ni a los correos electrónicos.

Seaman dijo que la investigación de la ciudad es parte del continuo encubrimiento del incidente.

“Hay una falta de transparencia, y todo el asunto es un encubrimiento para proteger a (el fiscal de la ciudad de Las Vegas) Bryan Scott”, dijo el martes. “Ha sido muy difícil, pero no pararé y continuaré con la demanda para que en el futuro la gente nunca tenga que lidiar con esto”.

Según el reporte de la ciudad, Scott no proporcionó el video al Review-Journal y permitió que se borrara cuando Fiore y Seaman dijeron que no querían una copia. También se borró una copia en una memoria USB.

Fiore no respondió a una solicitud de comentarios. Scott declinó hacer comentarios a través de un portavoz.

Cerrando el caso

Los documentos parecen demostrar que los investigadores de la ciudad tenían la intención de cerrar el asunto en lugar de realizar una investigación exhaustiva.

Nuestro “reporte que ya está fuera del tiempo de enjuiciamiento de un año, y no hay pruebas ni testigos que corroboren nada, excepto el cierre del caso”, alguien llamado “Tim” envió un mensaje de texto al jefe, según los registros que la ciudad proporcionó.

Seaman dijo que ella, su personal y otros testigos nunca fueron entrevistados en el caso. Dijo que presentó una declaración en julio que parece ser la base del reporte de investigación de Goldyn.

La agresión simple tiene un plazo de caducidad de un año, por lo que el reporte, terminado en julio, habría estado fuera de ese tiempo. Pero Seaman dijo que el hecho de que tuviera que ser operada para reparar su dedo roto hace que el caso sea un delito grave que tiene un estatuto de limitación de dos años.

Dijo que no puede encontrar ninguna agencia que investigue y procese adecuadamente el caso.

La policía de Las Vegas le dijo que la oficina del alguacil debe investigar el caso porque ocurrió en una propiedad de la ciudad. Dijo que el FBI le dijo que la agencia se pondría en contacto con ella, pero nunca lo hizo. Y los intentos de que el fiscal general Aaron Ford investigara no llegaron a ninguna parte porque Seaman dijo que Ford y Scott son amigos.

“Hay mucho terreno de juego político”, dijo.

El personal de la oficina del fiscal general declinó hacer comentarios.

La portavoz del FBI, Sandy Breault, emitió el miércoles el siguiente comunicado:

“El FBI de Las Vegas es consciente de las circunstancias relativas a este asunto. Mientras que el FBI investiga muchos tipos diferentes de violaciones, algunos delitos pueden caer bajo diferentes autoridades jurisdiccionales. El FBI lleva a cabo investigaciones cuando se ha determinado por el FBI y la Oficina del fiscal federal que se ha cometido una violación federal. Revisamos regularmente la actividad delictiva que podría tener un nexo federal, pero no podemos comentar sobre la actividad de investigación específica”.