Fiscal: Juicio de Telles “no es sobre política, solo sobre asesinato”

Robert Draskovich, a la derecha, y Michael Horvath, a la izquierda, abogados de Robert Telles, hablan con el jefe adjunto de la Fiscalía de Distrito Christopher Hamner antes de la selección del jurado en el segundo día del juicio por homicidio de Telles en el Centro Regional de Justicia, en Las Vegas, el martes 13 de agosto de 2024. Telles, ex administrador público del Condado Clark, está acusado del asesinato de Jeff German, periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal, Pool)

Robert Telles, centro, escucha en el tribunal a sus abogados Robert Draskovich, derecha, y Michael Horvath, antes de la selección del jurado en el segundo día de su juicio por homicidio en el Centro Regional de Justicia, en Las Vegas, el martes, 13 de agosto de 2024. Telles, ex administrador público del Condado Clark, está acusado del asesinato de Jeff German, periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal, Pool)

Robert Telles llega al tribunal en el tercer día de su juicio por homicidio en el Centro Regional de Justicia, en Las Vegas, el miércoles 14 de agosto de 2024. Telles, ex administrador público del Condado Clark, está acusado del asesinato de Jeff German, periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal, Pool)

Robert Telles, a la izquierda, mira como el jurado entra en la sala de audiencias en el tercer día de su juicio por homicidio en el Centro Regional de Justicia, en Las Vegas, el miércoles 14 de agosto de 2024. Telles, ex administrador público del Condado Clark, está acusado del asesinato de Jeff German, periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal. Junto a Telles, sus abogados Robert Draskovich, a la derecha, y Michael Horvath. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal, Pool)

Robert Telles llega al tribunal antes de la selección del jurado en el segundo día de su juicio por homicidio en el Centro Regional de Justicia, en Las Vegas, el martes 13 de agosto de 2024. Telles, ex administrador público del Condado Clark, está acusado del asesinato de Jeff German, periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal, Pool)

Abogados presentaron sus alegatos iniciales el miércoles en el juicio por homicidio de un expolítico acusado de matar a Las Vegas Review-Journal reportero de investigación Jeff German.

Robert Telles, de 47 años, está siendo juzgado por un cargo de homicidio con un arma mortal contra una víctima de 60 años o más. Se le acusa de apuñalar mortalmente a German, de 69 años, frente al domicilio del reportero en septiembre de 2022.

La fiscalía ha declarado que Telles mató a German por los reportajes que el periodista escribió sobre su conducta como administrador público del Condado Clark. German escribió sobre acusaciones de que Telles creó un ambiente de trabajo tóxico y mantuvo una relación “inapropiada” con una empleada de la oficina.

La fiscal adjunta Pamela Weckerly detalló ante el jurado los artículos que German había escrito sobre Telles, mostrando interacciones entre ambos y reproduciendo video de vigilancia grabado fuera de la casa de German el día en que fue asesinado.

Mientras Weckerly mostraba al jurado imágenes gráficas de German, Telles entrecerraba los ojos mirando un monitor situado en la mesa de la defensa.

El fiscal también dijo a los jurados que, antes del asesinato, Telles había descargado imágenes de Google de la casa de German y había buscado información sobre su carro.

“Al final, este caso no es sobre política, no es sobre supuestas relaciones inapropiadas, no es sobre quién es un buen jefe o quién es un buen supervisor o favoritismo en el trabajo”, dijo Weckerly. “Solo se trata de un asesinato. Y al final de la presentación de la evidencia, les pediremos que le hagan responsable de su conducta”.

El lunes por la mañana, la sala del tribunal estaba abarrotada de reporteros, abogados y familiares de German cuando comenzaron los alegatos iniciales.

El abogado defensor, Robert Draskovich, se centró en la figura de Telles como funcionario público que trata de sacar a la luz la corrupción dentro de su oficina. Draskovich trató de poner en duda que Telles hubiera matado a German, diciendo que los datos del teléfono móvil no situaban a Telles en casa del reportero el día que fue asesinado, y que “perder el empleo no es un motivo para asesinar”.

Draskovich mostró a los jurados imágenes de publicaciones en las redes sociales con emojis de risa, que Telles hizo después de que se publicaran los primeros artículos de German.

“Estos reportajes no eran motivo para un asesinato”, dijo Draskovich. “Y todos sabemos que matar a un periodista no mata una historia. Matar a Jeff German no mata la investigación ni las historias relacionadas con el señor Telles”.

Telles asintió con la cabeza mientras Draskovich se dirigía al jurado.

El abogado defensor se refirió a una investigación policial sobre una trama de sobornos en el sector de la vivienda. Alegó que un detective a cargo de esa investigación, que fue contactado inicialmente por Telles, había cambiado de dirección y, más bien, comenzó a vigilar a Telles.

Draskovich alegó que el detective se inmiscuyó en la investigación del homicidio y señaló a Telles.

Al final de su declaración inicial, Draskovich reprodujo dos mensajes de voz que German había recibido.

“Jeff German no era ajeno a hacer enojar a la gente”, dijo Draskovich. “Hizo que mucha gente, gente mucho más capaz, gente mucho más violenta, se enfadara con él. A menudo había gente que le amenazaba… Era conocido por la audacia de sus pesquisas, enfrentándose a objetivos corruptos y violentos en el curso de su periodismo de investigación”.

Los mensajes de voz estaban llenos de insultos y contenían amenazas de quienes llamaban enfadados.

Draskovich argumentó que la policía debería haber investigado “todas las vías”.

“La defensa no puede probar que alguno de esos caballeros lo hiciera”, dijo Draskovich. “No estamos diciendo que lo hicieran, no lo sabemos. Pero hay un panorama más amplio. No sabemos qué medidas de investigación en absoluto se tomaron para dar seguimiento a estas dos amenazas que conocemos”.

El jurado está compuesto por siete hombres y siete mujeres, dos de los cuales actuarán como suplentes.

Los abogados han dicho que el juicio debería durar al menos dos semanas.

Telles ha sostenido que fue incriminado en el asesinato de German. Los fiscales han señalado evidencia “abrumadora” contra Telles, incluido su ADN encontrado bajo las uñas de German.