Fijan juicio en caso de favores sexuales a cambio de renta de un apartamento

enero 20, 2023 - 11:43 am

(Getty Images).

Está previsto que el juicio federal de derechos civiles sobre el intento de un exadministrador de fincas de Las Vegas de hacer firmar a una inquilina un formulario en el que se le exigía que mantuviera relaciones sexuales con él se reanude en abril en un juicio sin jurado.

Está en el aire si el acusado, estará representado por un nuevo abogado, después de que el Tribunal Supremo de Nevada suspendiera en octubre su licencia para ejercer de abogado por robar fondos a un cliente.

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Andrew Gordon, en una conferencia de estado celebrada el miércoles en la que participaron Rothstein y los abogados de la demandante Candy Torres, fijó el juicio para los días 12 y 13 de abril, además de una audiencia de estado el 22 de febrero y una audiencia para el 4 de abril, según las actas de la reunión del tribunal federal.

Rothstein no tiene intención de representarse a sí mismo y tratará de obtener un abogado defensor, dijo Gordon.

Torres, madre de cinco hijos, presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito del Condado Clark contra Rothstein y el casero Kyle Puntney en abril de 2019, alegando que los demandados violaron sus derechos en virtud de la Ley Federal de Vivienda Justa al intentar ella rentar un apartamento como residente de la Sección 8 en un edificio de su propiedad. Rothstein ha negado las alegaciones de la demandante.

En su demanda se afirma que, en 2018, solicitó un contrato de alquiler de un año en la Casa Wedgebrook, en la cuadra 11800 de Wedgebrook Street, con una renta mensual de 1,475 dólares subvencionada hasta 145 dólares por el Programa Federal de Ayuda a la Vivienda, administrado por la Autoridad Regional de la Vivienda del Sur de Nevada.

Rothstein, según la demanda, hizo que Torres firmara dos contratos de renta en noviembre de 2018, entregara 1,822 dólares en su casa y “luego exigió a Torres que firmara un montón de papeles para completar su renta de un año de la Casa Wedgebrook”.

Uno de los formularios requeridos se titulaba en parte “Consentimiento directo para mantener relaciones sexuales” y nombraba otros dos actos sexuales, y Rothstein afirmó que ella tenía que firmar el formulario o no podría alquilar un apartamento allí, según la demanda.

“Solo el título (del formulario) la escandalizó”, afirma la demanda. “Protestó diciendo que ese formulario era demasiado extraño para ser correcto” y se negó a firmarlo.

El formulario decía que ella “por la presente y libremente da su total consentimiento al/los Iniciador/es para participar en actividades sexuales con el/los Demandado/s entendiendo que se producirá el coito tal y como lo define el Estado de Nevada”.

El acuerdo, según el formulario, se extendería durante cinco años y que ella “daría libremente su consentimiento implícito a encuentros sexuales consecutivos o concurrentes”.

Exigía que no tuviera “un novio/novia/pariente que sea más grande, más malo o más agresivo físicamente, posea armas de fuego y/o sea más posesivo que los Iniciadores”.

Torres también alegó que, tras negarse a firmarlo, Rothstein “se dedicó a coaccionarla y amenazarla” y envió notificaciones de desalojo en las que afirmaba falsamente que no había pagado la renta, cuando en realidad los demandados no aceptaban sus pagos porque “la actitud de Rothstein hacia mí cambió después de que me negara a estar con él sexualmente”.

El caso de Rothstein se complicó cuando su abogado local, Andrew Wasielewski, fue condenado en mayo por un delito menor de alteración del orden público y se le ordenó reembolsar más de 16 mil dólares que desvió de la cuenta fiduciaria de un cliente a su propia cuenta bancaria, según los registros del Tribunal de Distrito.

Luego, en agosto, Wasielewski fue condenado por un delito menor de robo en relación con un cliente y obligado a pagar 20 mil dólares de indemnización.

El Tribunal Supremo del estado, que regula las quejas contra los abogados de Nevada, reglamentó ambos casos penales en su sentencia de suspensión de la licencia de Wasielewski para ejercer la abogacía.