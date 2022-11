Fijan fianza de $100 mil para el sospechoso de DUI acusado de matar a dos ciclistas

Marco Benitez, acusado de un accidente mortal por conducir bajo la influencia de sustancias que también hirió a ocho personas, es conducido a la sala durante su comparecencia en el Centro Regional de Justicia el jueves 10 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Marco Benitez, que está acusado de un accidente mortal por conducir bajo la influencia de sustancias que también hirió a ocho personas, es conducido a la sala durante su comparecencia en el Centro Regional de Justicia el jueves 10 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Bizuayehu Tesfaye Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

Una jueza fijó una fianza de 100 mil dólares el jueves para un acusado de DUI condenado por huir de la escena de un accidente que mató a dos ciclistas cerca de la UNLV.

La jueza de paz, Ann Zimmerman, también pidió que Marco Benitez use un parche de detección de drogas, se abstenga de conducir y beber alcohol, y sea confinado en casa con un monitor electrónico si es liberado bajo fianza porque, le dijo, “usted es un peligro para la comunidad cuando está fuera”.

“Señor Benitez, hay dos personas muertas”, subrayó Zimmerman.

La jueza, que mencionó que los análisis de sangre de Benitez tras las colisiones detectaron cocaína y marihuana, programó la audiencia preliminar del acusado para el 30 de noviembre.

Benitez, de 27 años, está acusado de 17 cargos penales, incluidos dos delitos de conducción bajo la influencia de sustancias (DUI) con resultado de muerte o daños corporales importantes. Se declaró inocente.

Otros cargos en su contra incluyen el delito de conducción imprudente con resultado de muerte o daño sustancial, no detenerse en la escena de un accidente, no detenerse en un accidente vehicular con un vehículo de asistencia, no prestar ayuda en un accidente vehicular y no proporcionar información a las partes involucradas de un accidente.

El fiscal adjunto del Condado Clark, Eric Bauman, dijo que Benitez podría enfrentarse a hasta 96 años de prisión si es declarado culpable de la serie de cargos.

Al final de la tarde del 4 de noviembre, la central de emergencias recibió una llamada sobre un accidente con lesiones graves que involucraba a varios vehículos y dos peatones, más tarde identificados como ciclistas, en East Flamingo Road en South Maryland Parkway.

La policía dijo que Benitez conducía una camioneta Ford 2002 hacia el este en Flamingo cuando colisionó con la parte trasera de un Kia SUV 2011.

Dijeron que continuó conduciendo en Flamingo y chocó con los ciclistas que circulaban por el carril derecho. Ambos fueron expulsados a la calzada.

La policía dijo que Benitez luego condujo hacia la intersección, chocando contra los vehículos detenidos, lo que resultó en un choque de 10 autos y atrapando a Benitez dentro de su camioneta destrozada.

El personal médico de emergencia trasladó al Sunrise Hospital and Medical Center a Benitez, que se lesionó la mano derecha, y a Alicia Lomelli, de 46 años, de Las Vegas, que sufrió una lesión moderada.

Una de las dos ciclistas heridas, Katrina Del Carmen Lopez, de 37 años, murió en el lugar de los hechos. El otro, Antonio Marcos Zabala, de 36 años, fue trasladado a Sunrise en estado crítico, pero murió al día siguiente.

Los agentes de tránsito se pusieron en contacto más tarde con un automovilista que no estuvo involucrado en el accidente pero que conducía detrás de la camioneta de Benitez, y el automovilista dio un video de una cámara de tablero de su auto.

La policía dijo que el video mostraba a Benitez conduciendo de forma temeraria en Flamingo, entrando y saliendo de un carril de circulación, chocando con el SUV Kia, los ciclistas y finalmente los vehículos alineados en Maryland Parkway.

Según los fiscales, la policía también tiene testigos oculares que afirman haber visto a Benitez alejarse después de chocar con el Kia y los ciclistas.

El defensor público adjunto Shane Zeller, que señaló que la madre y el padre de Benitez estaban presentes en la sala, pidió que la fianza de su cliente se fijara en 50 mil dólares, citando su falta de antecedentes penales al haber vivido en Las Vegas durante toda su vida.

Pero Bauman dijo que la fianza debería ser mayor porque Benitez podría intentar huir, como se le acusa de haber hecho después del accidente.