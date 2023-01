Expresidente del sindicato policial se declara inocente de los cargos derivados de accidente

Gary Hargis, en 2009. El expresidente del sindicato de la policía de Henderson se enfrenta a tres delitos menores relacionados con su presunta implicación en un atropellamiento con fuga en octubre. (Las Vegas Review-Journal)

El Jeep Grand Cherokee que, según la policía, huyó de la escena de un accidente el 13 de octubre, estacionado en la entrada de la casa del presidente de la Asociación de Oficiales de Policía de Henderson, Gary Hargis, el miércoles 2 de noviembre de 2022. (David Wilson/Las Vegas Review-Journal)

Adam Solinger, abogado del expresidente del sindicato de policía de Henderson, Gary Hargis, comparece por su cliente durante una comparecencia en el Tribunal Municipal de Henderson el jueves 19 de enero de 2023. Hargis está acusado de estar involucrado en un atropellamiento con fuga con una motocicleta en octubre. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Una captura de pantalla del video de la cámara corporal de un agente, muestra a Gary Hargis siendo entrevistado el 13 de octubre de 2022. (Departamento de Policía de Henderson)

El juez Rodney Burr, preside el Tribunal Municipal de Henderson el jueves 19 de enero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Adam Solinger, abogado del expresidente del sindicato de policía de Henderson Gary Hargis, izquierda, habla con el fiscal Matt Lay, durante una comparecencia en el Tribunal Municipal de Henderson el jueves 19 de enero de 2023. Hargis está acusado de estar involucrado en un atropellamiento con fuga con una motocicleta en octubre. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

El expresidente del sindicato de la policía de Henderson, Gary Hargis, se declaró inocente de cargos por delitos menores el jueves por la mañana en relación con su presunta implicación en un atropellamiento con fuga el año pasado.

Hargis fue suspendido de su trabajo como agente de policía de Henderson después de que supuestamente atropelló a un motociclista mientras conducía un Jeep Grand Cherokee el 13 de octubre.

Él no estaba en el Tribunal Municipal de Henderson para una audiencia el jueves, pero el abogado Adam Solinger, apareció en su nombre.

Solinger le pidió a la corte programar una fecha de juicio en marzo, mientras que el fiscal de la ciudad Matt Lay pidió a la condición de no más arrestos o sanciones penales, mientras que el caso está pendiente.

El juez de paz de Henderson, Rodney Burr, accedió a la petición de la ciudad y programó el juicio de Hargis para el 13 de marzo.

Kevin Dammers, motociclista de 18 años, dijo que sufrió una lesión en el tobillo cuando fue atropellado cerca de la intersección de Greenway Road y Van Wagenen Street.

Según la policía, un SUV se cruzó en el carril de la motocicleta mientras giraba a la derecha, golpeándolo de frente.

Dammers asistió a la audiencia del jueves.

“No me parece justo. No voy a decir que están tratando de protegerlo porque no sé lo que están haciendo”, dijo Dammers. “No me dicen nada. Pero no parece que esté siendo como lo sería normalmente si hubiera ocurrido esta situación y no hubiera participado un agente de policía”.

Tras la audiencia, Solinger dijo que no podía hacer comentarios sobre el fondo del caso.

“Es poner una fecha de juicio en el calendario para que las personas con un interés en la ciudad de Henderson, nosotros mismos tenemos una especie de plazo para hablar unos con otros, tengan la oportunidad de ver el descubrimiento y discutir las posibles cuestiones en el caso”, dijo Solinger.

Hargis está obligado a comparecer ante el tribunal en la próxima audiencia, de acuerdo con Solinger.

El asistente del fiscal de Distrito Christopher Lalli, dijo en noviembre que la oficina del fiscal del Condado Clark se negó a presentar un cargo de delito grave por atropellamiento con fuga contra Hargis porque los fiscales no pudieron encontrar pruebas suficientes para demostrar que Dammers sufrió lesiones corporales.

Dijo que se proporcionaron fotos, pero no los registros médicos, que no probaron la lesión más allá de cualquier duda razonable.

Dammers dijo que tres agentes de policía diferentes tomaron fotos de su tobillo herido. Dijo que había sido contactado por la ciudad de Henderson, mientras que las autoridades consideraban posibles cargos.

La policía dijo que un testigo siguió el Jeep que estaba registrado a nombre de la esposa de Hargis después de la colisión. Al ser confrontado, el hombre que conducía el Jeep dijo “No, tu amigo me pegó”.

Un agente que respondió al choque vio el mismo Jeep estacionado detrás de la oficina de la Asociación de Agentes de Policía de Henderson en Panama Street y las imágenes de videovigilancia mostraron a Hargis saliendo de la oficina a las 11:56 a.m., unos 15 minutos antes del choque.

La cámara corporal de la policía de Henderson captó a un agente tocando la puerta de Hargis sin obtener respuesta horas después del accidente. Esa misma mañana, la policía habló con Hargis, quien dijo que se había acostado a las 10:30 p.m. de la noche anterior a pesar de haber sido grabado en video.

“No sé qué pudo haber hecho mi hijo. No sé lo que habrá hecho mi compañero de vivienda. No sé lo que habrá hecho mi esposa. No sé nada”, dijo Hargis, cuyo rostro aparecía completamente borroso en el video de la policía.

Se presentaron cargos por delitos menores por deber de detenerse en la escena de un accidente, no mantener un carril de circulación y no dar información a una parte involucrada en un choque contra Hargis, quien comenzó a trabajar para la ciudad en agosto de 2020.

En noviembre, perdió la reelección como presidente del sindicato ante Shawn Thibeault, quien tomó el cargo este mes.

“Gary Hargis permanece bajo licencia administrativa con sus poderes policiales suspendidos”, escribió la portavoz de la ciudad Kathleen Richards, en un correo electrónico el jueves.