Exentrenador de Palo Verde se declara inocente de cargos de agresión sexual contra menor

Un exentrenador de Palo Verde High School acusado de agredir sexualmente a un menor se declaró inocente el lunes.

La policía arrestó a Michael “Luke” Atwell, de 72 años, en la escuela el 19 de noviembre. Los cargos que enfrenta incluyen seis cargos de agresión sexual contra un menor de 14 años y dos cargos de lascivia con un menor de 14 años.

Atwell pagó su fianza de $50,000, con condiciones de monitoreo electrónico de alto nivel y sin contacto con menores, pero compareció ante el tribunal bajo custodia de la cárcel. La jueza de paz Diana Sullivan dijo que Atwell no podía ser puesto bajo vigilancia en su casa debido a su proximidad a la presunta víctima, un vecino.

El fiscal de distrito en jefe adjunto, Peter Thunell, dijo que la víctima se había mudado.

El abogado defensor Jess Marchese dijo que Atwell no tiene antecedentes penales y, hasta donde él sabe, anteriormente no tenía problemas en su trabajo voluntario en la iglesia y la escuela.

En un mensaje a las familias de Palo Verde la semana pasada, la directora Lisa Schumacher no nombró a Atwell, pero dijo que un entrenador voluntario fue arrestado por cargos que no parecían estar relacionados con su papel en la escuela. “El entrenador ha sido despedido y no se le permitirá ingresar al campus”, dijo en el comunicado, que los funcionarios del Distrito Escolar del Condado Clark publicaron en respuesta a una solicitud de comentarios.

Atwell anteriormente enseñó Historia, Justicia Penal y Estudios Sociales y entrenó a niños en carrera a campo traviesa y softbol femenil en Palo Verde, según los registros estatales y los archivos de Las Vegas Review-Journal. Su licencia de enseñanza expiró en 2015.

‘Pensó que nadie le creería’

Según el informe de arresto de Atwell, las acusaciones involucran a un niño que es estudiante en Palo Verde.

La víctima dijo a la policía que Atwell abusó sexualmente de él cuando tenía entre 11 y 14 años. Atwell se acercó a la familia de la víctima, según el informe, y desarrolló una relación con la víctima, que veía a Atwell como alguien con quien podía hablar sobre sus problemas.

Eventualmente, Atwell comenzó a abusar sexualmente de la víctima en la casa de Atwell, según la policía.

“(La víctima) declaró que no dijo nada porque pensó que nadie le creería o que la gente pensaría que era gay”, según el informe.

Un hermano le dijo a la Policía Metropolitana que se enojaba y lloraba por la noche, pero decía que estaba enojado porque estaba pasando por un momento difícil en la escuela.

Atwell dijo a la policía que había “criado” a la víctima durante unos años, según la policía. Él negó las acusaciones e insistió en que no era gay, dijo la Policía Metropolitana.

Cuando un detective le preguntó si se sometería a una prueba de detector de mentiras, dijo que quería que su abogado estuviera presente. Negó tener juguetes sexuales en su casa, pero la policía encontró uno en una habitación de invitados cuando registraron la residencia, según el informe.

Otras denuncias

Personas entrevistadas por la policía indicaron que no era la primera vez que Atwell era acusado de conducta sexual inapropiada.

La madre de la víctima dijo que Atwell es administrador de un edificio en Cornerstone Church, según la Policía Metropolitana, pero se suponía que ya no debía estar en el campus. También dijo que Atwell “se burlaba de los homosexuales en público”, según el informe.

Un hermano de la víctima dijo a la policía que Atwell renunció recientemente y no se le permitía estar en la propiedad de la iglesia, pero aun así se presentaba. El hermano atribuyó su renuncia a otras acusaciones: preguntarle a una menor de edad sobre su vida sexual y pegar una prenda de ropa interior que había encontrado en la puerta de una oficina, según la Policía Metropolitana.

Cornerstone no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Un hermano de la víctima también dijo a la policía que Atwell era entrenador asistente del equipo de softbol junior. El hermano dijo que Atwell hacía “comentarios extraños” y pedía a sus amigos que fueran a usar su jacuzzi, según el informe.

Otra persona, que vivió con Atwell cuando ella tenía 18 años y tuvo una pelea con su familia, le dijo a la policía que él la golpeaba mientras se duchaba, hacía bromas sexuales a su alrededor y le golpeaba las nalgas, según el informe. Dijo que a veces estaba desnudo en su bañera de hidromasaje cuando ella llegaba a casa y la invitaba a entrar.

Había sido entrenador de campo traviesa, le dijo a la policía, pero no se le permitió continuar en ese papel y se cambió al softbol “después de que un estudiante se quejara de una acusación sexual”.

Carrera militar

Atwell se alistó en el Cuerpo de Infantería de Marina en 1971, según un artículo de 2010 sobre él. Voló como jefe de tripulación durante la Guerra de Vietnam, luego se transfirió a la Fuerza Aérea y sirvió hasta 1997, cuando se retiró como teniente coronel.

Atwell también fue jefe de protocolo en la Base Nellis de la Fuerza Aérea y comandante de combate en la Operación Tormenta del Desierto, según el artículo. Recibió una Estrella de Bronce por sus acciones en ese conflicto.

“Mi formación militar me ha enseñado muchas cosas, principalmente a tener integridad por encima de todo y a apreciar y contribuir a la comunidad”, dijo Atwell en 2010. “Estas son las cosas que trato de enseñar a mis estudiantes de Summerlin todos los días”.