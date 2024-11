Excoach de Palo Verde enfrenta nuevos cargos de abuso sexual infantil y más denuncias

Un exmaestro y entrenador de Palo Verde High School que fue acusado de agredir sexualmente a un menor enfrenta nuevos cargos y acusaciones de que abusó sexualmente de otros niños en un caso presentado el martes.

Michael “Luke” Atwell, de 72 años, fue arrestado en la escuela la semana pasada bajo sospecha de abusar sexualmente de un estudiante de Palo Verde en la casa de Atwell cuando la víctima tenía entre 11 y 14 años.

Un informe del Departamento de Policía Metropolitana alega que hay víctimas adicionales: una mujer que ahora es una adulta de 30 años, la hija de esa mujer y una exalumna de Atwell, quien también tiene ahora 30 años.

Atwell anteriormente enseñó Historia, Justicia Penal y Estudios Sociales y entrenó a niños en carreras a campo traviesa y softbol femenil en Palo Verde. Los registros estatales indican que también enseñó en Becker Middle School entre 1999 y 2003.

La directora Lisa Schumacher no nombró a Atwell en un mensaje a las familias de Palo Verde la semana pasada, pero dijo que un entrenador voluntario fue arrestado por cargos que no parecían estar relacionados con su papel en la escuela. “El entrenador ha sido despedido y no se le permitirá entrar al campus”, dijo.

El Distrito Escolar del Condado Clark (CCSD) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el martes.

En su nuevo caso, Atwell enfrenta nueve cargos de lascivia con un menor y dos cargos de agresión sexual contra un menor de 14 años. Enfrenta otros seis cargos de agresión sexual contra un menor de 14 años y dos cargos de lascivia con un menor en su caso anterior. Atwell se declaró inocente en el caso inicial el lunes.

La mujer de unos 30 años dijo que conoció a Atwell a través del hijo de él cuando era maestro en Becker Middle School. Ella alegó a la policía que él comenzó a abusar de ella cuando ella tenía 13 años.

La víctima también le dijo a la Policía Metropolitana que se mudó brevemente con Atwell cuando tenía 20 años, pero se mudó después de que su hija, que entonces tenía cinco años, dijo que Atwell había abusado de ella.

La hija de la víctima le dijo a la policía que Atwell abusó de ella y la agredió sexualmente cuando tenía cinco años, según el informe.

Otra mujer de unos 30 años afirmó que tuvo una relación sexual con Atwell cuando él era su maestro y ella tenía entre 16 y 19 años, según la policía. Dijo que Atwell la había visitado recientemente en Texas y durante la visita, su hijo de cuatro años dijo que Atwell le tocó los genitales.

La policía de Texas está investigando esa acusación, según la Policía Metropolitana.