‘Estoy indignada’: Familiar de hombre de LV que murió baleado por policía

Los familiares de un hombre que murió el martes baleado por la policía en el sureste del valle de Las Vegas dijeron que quieren respuestas y justicia.

“Oí los disparos. Los oí, y estoy indignada”, dijo Isabella Durham, de 15 años, en una conferencia de prensa a última hora de la tarde del jueves frente a la casa de su familia.

Su padre, Brandon Durham, de 43 años, le pidió que llamara a la policía después de un robo en su casa, dijo ella.

“Cuando tomé mi teléfono y se lo entregué, esa fue la última vez que vi a mi padre con vida”, comentó Isabella Durham.

Detrás de ella, las ventanas de su casa estaban tapiadas.

Durham fue identificado por la oficina del forense del Condado Clark la mañana del jueves, y su causa de muerte fue determinada como heridas por disparos múltiples.

En una conferencia de prensa el jueves, el Departamento de Policía Metropolitana identificó al agente que disparó a Brandon Durham como Alexander Bookman, de 26 años.

La policía respondió poco después de la medianoche del martes a “numerosos reportes” de un tiroteo en la cuadra 6900 de Wine River Drive, al oeste de Sunset Park y al sur del Aeropuerto Internacional Harry Reid, según una declaración previamente grabada dada por el capitán del Departamento de Policía Metropolitana Kurt McKenzie.

Los familiares de Brandon Durham dijeron el jueves que los únicos disparos realizados en la propiedad fueron los realizados por Bookman.

Una vez dentro, la policía dijo que un agente encontró a dos personas en una pelea, una de las cuales estaba armada con un cuchillo. Cuando el agente les ordenó que soltaran el cuchillo, Bookman disparó a Brandon Durham, según la policía.

En un comunicado de prensa anterior, la policía no aclaró si el hombre que fue baleado era la persona que sostenía el cuchillo. En la conferencia de prensa del jueves, el subdirector de la policía de Metro, Dori Koren, dijo que las dos personas “luchaban por un cuchillo”.

La otra persona fue identificada por la policía como Alejandra Boudreaux, de 31 años. Enfrenta varios cargos, incluidos realizar un acto con total o deliberada indiferencia hacia la seguridad de las personas que resultó en muerte e invasión de hogar con un arma mortal.

Boudreaux fue arrestada el martes y recluida en el Centro de Detención del Condado Clark.

Los familiares de Brandon Durham, tras revisar las imágenes de la cámara corporal de la policía, dijeron que creen que él no estaba sosteniendo el cuchillo, sino que Boudreaux era quien lo hacía.

Las imágenes de la cámara corporal muestran a Brandon Durham, vestido solo con ropa interior, aparentemente sosteniendo el brazo de Boudreaux contra la pared. Boudreaux usa un suéter rojo con la capucha puesta y una chaqueta negra. Se ve un cuchillo que está siendo sostenido por alguien, según las imágenes.

Koren dijo el jueves que la policía cree que las dos personas tenían una relación doméstica y que el evento no fue un acto aleatorio de violencia. La familia de Brandon Durham dijo que no saben por qué Boudreaux estaba en la casa ni por qué estaba irrumpiendo en ella.

“Dénos las respuestas que merecemos”

Varios de los familiares de Durham dijeron que creen que el tiroteo tuvo un componente racial, dado que Durham era negro.

“¿Qué colores están mirando? No los colores de la ropa. Están mirando el color de la piel, y por eso está muerto”, dijo Rachael Gore, pareja registrada de Brandon Durham, quien dijo que le gusta llamarse a sí misma su esposa.

Según la policía, Boudreaux también es negra.

La policía no proporcionó información sobre la raza de Bookman.

Cuando se le preguntó el jueves sobre la postura de la familia Durham contra cómo se manejó la situación, Koren dijo: “Estamos apenas iniciando la investigación… No es apropiado especular sobre más información que no sabemos. Tratamos de ser lo más transparentes posible para asegurarnos de que el público, la familia y todos sepan lo que sabemos desde el principio del proceso, y sabemos que los agentes respondieron a una llamada altamente dinámica y violenta”.

Lenore DeJesus, madre de Brandon Durham, habló frente a la casa de su hijo el jueves por la tarde. “Lo que quiero, y lo que exijo, son respuestas”.

“El departamento de policía nos debe esas respuestas. No mentiras, no historias inventadas, no cosas para cubrir sus acciones. Necesitan asumir la responsabilidad de lo que pasó y darnos las respuestas que merecemos. No merecemos menos”.

Isabella Durham dijo que su padre siempre temió a la policía, pero aun con ese miedo, él le pidió que llamara por ayuda.

En las imágenes de la cámara corporal mostradas por Metro en la conferencia de prensa del jueves, se pueden oír gritos hasta que Brandon Durham es baleado.

Gore dijo que Durham no lo merecía.

“Llamas a alguien para que te ayuden. No recibes ayuda, te matan. Nunca en un millón de años pensé que eso le pasaría. Él era un buen hombre”, dijo Gore. “La persona que llama a la policía y dice ‘ayúdenme’ nunca debería ser la que termina muerta”.

Koren dijo que, al evaluar los tiroteos en los que hay agentes involucrados, el Departamento de Policía Metropolitana determina “cuál era la percepción de amenaza del agente: qué haría un agente razonable en esa misma situación con la información que tenía, sin el beneficio de la retrospectiva”.

“No tienen la capacidad de detener el tiempo”, dijo Koren.

El tiroteo del martes fue el tiroteo número 13 en lo que va del año en el que se ven involucrados agentes de la Policía Metropolitana, de los cuales ocho han sido fatales.

El reportero de Review-Journal, Noble Brigham, contribuyó con esta información.