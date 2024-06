‘Estaremos vigilando’: la policía de LV confisca fuegos artificiales ilegales

Puede que sea una batalla interminable contra una arraigada tradición festiva, pero la policía de Las Vegas se está esforzando por reducir la cantidad de fuegos artificiales en el valle de Las Vegas antes del 4 de julio.

Puede que decenas de miles de residentes del valle usen cada año fuegos artificiales ilegales para celebrar el cumpleaños de la nación.

We will be out watching for people who are not following the law. Our officers have confiscated entire truckloads, stacked floor to ceiling, and containers filled with fireworks that won't be set off in neighborhoods this year!

Fines start at $500! pic.twitter.com/gCN4BX88un

— LVMPD (@LVMPD) June 24, 2024