Es probable que se presenten nuevos cargos contra padres de LV por la muerte de su hijo

Los fiscales tienen la intención de presentar cargos adicionales contra una pareja acusada de matar a su hijo de dos años de edad, cuyo cuerpo fue encontrado en un contenedor de basura cerca del centro de Las Vegas el mes pasado.

Un gran jurado presentó el viernes una acusación contra Diaja Smith, de 23 años, y Jacoby Robinson, de 24, por cargos de asesinato con arma mortal y maltrato infantil, negligencia o puesta en peligro con arma mortal.

Los dos comparecieron ante el tribunal el miércoles por la mañana, cuando el fiscal adjunto jefe Marc DiGiacomo dijo que tiene la intención de presentar cargos adicionales contra ellos.

“Hay al menos un hecho adicional que va a ser acusado”, dijo.

DiGiacomo no dio más detalles sobre los próximos cargos. También dijo que el caso va a ser presentado a un comité que determinará si los fiscales solicitarán la pena de muerte.

La policía encontró el cadáver de Jacoby Robinson Jr., de 2 años, en un contenedor de basura a primera hora del 7 de junio, horas después de que Smith denunciara su desaparición en un estacionamiento situado a menos de una manzana, cerca de Lewis Avenue y South 15th Street. El cuerpo del niño presentaba signos de maltrato físico en la cabeza, el torso y los glúteos, según el reporte del arresto.

Smith y Robinson fueron grabados en una cámara de vigilancia cuando salían de un complejo de apartamentos el jueves por la noche. El video mostraba a Smith empujando a Jacoby Jr. en una carriola hacia el contenedor donde fue encontrado.

Un detective declaró ante un gran jurado que Smith admitió que el niño estaba muerto cuando estaba en la carriola, según las transcripciones de una audiencia del gran jurado.

Smith estaba acompañada de sus otros dos hijos pequeños cuando reportó la desaparición de Jacoby Jr. Los funcionarios observaron signos de maltrato físico en su otro hijo, que fue hospitalizado con una hemorragia cerebral y puesto bajo la custodia de los Servicios de Protección de Menores.

Un detective declaró ante el Gran Jurado que los tres niños estaban antes en acogida, pero que Smith recuperó la custodia en abril y los Servicios de Protección de Menores cerraron el caso el 14 de mayo, solo tres semanas antes de que Jacoby Jr. fuera asesinado.

Smith también tiene dos hijas que fueron retiradas de su custodia por los Servicios de Protección de Menores en Texas, según un reporte arrestado.

Después de que Smith fuera confrontada con incoherencias sobre sus declaraciones, dijo a la policía que Jacoby Jr. tuvo un ataque y que el padre del niño intentó practicarle la reanimación cardiopulmonar.

Los funcionarios que registraron el teléfono de Jacoby Robinson descubrieron que alguien había usado su teléfono para buscar “instrucciones paso a paso sobre cómo se presenta una reanimación cardiopulmonar”, según las transcripciones de la audiencia del gran jurado. Entre 20 y 30 minutos después, alguien usó el teléfono para buscar boletos de autobús de Las Vegas a Los Ángeles.

Según las transcripciones, tanto Jacoby Jr. como el chico que fue hospitalizado presentaban lesiones compatibles con haber sido golpeados. Al parecer, el niño hospitalizado fue golpeado con una “pequeña extensión o cable de carga”, según declaró un investigador de los Servicios de Protección de Menores.

Un detective declaró que Jacoby Robinson dijo a la policía que él mismo no había golpeado a los niños.

“Pero dijo que ha animado a Diaja en ocasiones porque no les pega, sino que le dice a ella que les pegue en su lugar porque él es más poderoso como hombre en la relación”, según las transcripciones.

Los fiscales mostraron al gran jurado una carta que Smith escribió a Jacoby Robinson mientras estaba en la cárcel, en la que admitía haber golpeado a los niños, según las transcripciones.

“¿Por qué no te hice caso cuando te dije no hubiera más golpes cuando me dijiste que dejara de pegarle a los niños?”, escribió Smith en la carta, según las transcripciones del gran jurado.

Smith y Robinson deberán comparecer en otra audiencia el 8 de agosto.