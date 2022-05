El helicóptero y cámaras del tablero captaron el momento en que un policía fue atropellado por un sospechoso de robo de autos.

Agente Micah May (Nevada Highway Patrol).

El detective de la policía de Las Vegas Jason Leavitt, a la izquierda, y el funcionario de la audiencia William Jansen abandonan el podio después de que Leavitt testificara durante la revisión de los hechos en la muerte de Douglas Claiborne, en la Cámara de la Comisión dentro del Centro de Gobierno del Condado Clark el lunes 2 de mayo de 2022, en Las Vegas. Claiborne atropelló mortalmente al agente Micah May con su auto en julio de 2021 (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El lunes, los agentes de policía describieron con todo lujo de detalles y con imágenes gráficas la persecución en auto de 42 minutos que culminó con las heridas mortales de un agente de la Nevada Highway Patrol, y la posterior muerte a tiros del sospechoso de robo de auto que atropelló al agente el verano pasado en la Interestatal 15.

Las cámaras del tablero del auto y del helicóptero captaron el momento en que el veterano agente Micah May fue atropellado por el sospechoso mientras colocaba las bandas de púas cerca del Neon Gateway.

May corrió hacia el centro de la autopista y lanzó el cinturón de púas para desinflar las llantas del vehículo que huía y volteó para correr de regreso, según el video mostrado en la revisión de los hechos del sospechoso Douglas Claiborne.

Pero más o menos a la misma hora, el 27 de julio, Claiborne hizo un giro “brusco a la izquierda” contra May a 58 mph, dijo el detective de la policía de Las Vegas Jason Leavitt.

May, herido de gravedad, quedó alojado en el parabrisas del auto robado hasta que los agentes -que habían estado persiguiendo a Claiborne, de 60 años- chocaron con el auto una y media millas más tarde, después de la salida de Sahara Avenue.

Después de detener a Claiborne, tres agentes de libertad condicional y un policía abrieron fuego contra el auto cuando dijeron que el sospechoso buscó el arma del policía, dijo Leavitt. En una foto gráfica mostrada el lunes, se veía el brazo izquierdo de un Claiborne inmóvil que alcanzaba el cinturón de armas de May. Las piernas de May estaban esparcidas sobre el regazo del sospechoso.

Claiborne recibió 18 disparos, pero el policía no fue alcanzado por las balas a pesar de su proximidad, según Leavitt y los registros de la autopsia.

Claiborne había eludido siete intentos anteriores de detención con bandas de púas durante la persecución de unas 30 millas que también lo llevó por las calles de superficie de North Las Vegas, dijo Leavitt.

Cuando se le preguntó por qué los agentes no habían detenido a Claiborne antes de que atropellara a May, Leavitt dijo que no podía comentar las políticas de otra agencia, pero señaló que los agentes que lo perseguían no habían recibido capacitación en la “maniobra de foso”, una técnica de las fuerzas del orden en la que un auto de patrulla golpea a un vehículo haciéndolo girar.

El Departamento de Policía Metropolitana investigó el tiroteo y presentó las conclusiones en la revisión de los hechos, que se lleva a cabo después de que la Fiscalía del Condado Clark determine de forma preliminar que no se presentarán cargos contra los agentes que matan a alguien.

Claiborne murió en el lugar de los hechos, mientras que May falleció dos días después en el University Medical Center, donde fue trasladado por un helicóptero de la Policía Metropolitana.

Un informe toxicológico mostró que Claiborne tenía drogas en su organismo, incluidos nueve mil nanogramos de metanfetamina.

Los niveles de metanfetamina en la sangre de entre 200 y 600 nanogramos por mililitro pueden “provocar también inquietud, confusión, alucinaciones, colapso circulatorio y convulsiones”, según el reporte elaborado por NMS Labs de Pensilvania.

Los funcionarios de entonces dijeron que Claiborne había golpeado intencionalmente a May. Preguntado el lunes al respecto, Leavitt dijo que no se podía asegurar eso porque era imposible averiguar lo que estaba pensando Claiborne en el momento del choque.

Detalle del robo del auto

La serie de acontecimientos se llevó a cabo después de que Claiborne robara el auto a un trabajador de la construcción en el sur del valle de Las Vegas.

La víctima, que había dejado las llaves dentro de su Hyundai sedán, le dijo a la policía que había encontrado a un hombre en el asiento del conductor, según Leavitt.

Cuando se enfrentó a él, Claiborne lo amenazó con un cuchillo de “tipo carnicero” y se dio a la fuga, pasando por encima del pie de la víctima y golpeando otro auto en el sitio de construcción, dijo Leavitt.

Minutos más tarde, dos automovilistas que iban en dirección norte por la I-15 dijeron a los operadores del 911 que un conductor, que resultó ser Claiborne, llevaba un cuchillo en la mano y conducía de forma temeraria, dijo Leavitt. Uno de los testigos, que pensaba que Claiborne era una mujer, dijo que “parecía estar llorando”.

Los agentes vieron el auto que se dirigía hacia el sur en el extremo norte del valle y trataron de detenerlo, dijo Leavitt. La policía de North Las Vegas tomó momentáneamente la delantera cuando Claiborne salió de la autopista y condujo por las calles de la superficie. El helicóptero de la Policía Metropolitana planeaba por encima.

Después de varios giros en U, de conducir en dirección contraria y de eludir las bandas de púas para detenerlo, Claiborne volvió a entrar en la autopista y se dirigió hacia el sur, dijo Leavitt.

Los agentes de la Policía Metropolitana abandonaron la persecución y los policías volvieron a tomar la delantera, dijo Leavitt.

El video muestra que Claiborne se desvió a la derecha y luego a la izquierda poco antes de atropellar a May.

“Creo que acaba de atropellar a un agente de la NHP”, dijo un agente del helicóptero de la Policía Metropolitana. “Está atascado en el cofre del auto”.

Las imágenes de la cámara del tablero captaron los gritos frenéticos de los agentes que presenciaron el choque.

Todavía tenían la impresión de que Claiborne era una mujer, basándose en la descripción anterior.

“¿Podemos bloquearla? ¿Podemos bloquearla?”, gritó un policía. “Péguenle, pínchenla, deténganla”.

Después de que los agentes chocaran varias veces con el auto robado, Claiborne giró para detenerse.

Unos segundos más tarde sonó una ráfaga de disparos.

May fue trasladado al University Medical Center siete minutos después, dijo Leavitt.

Las esposas y la cámara corporal del agente quedaron en el suelo del auto robado, junto a los cristales rotos del parabrisas y un paquete de cigarrillos Camel.