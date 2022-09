Difunden imágenes del sospechoso del asesinato de un reportero

septiembre 6, 2022 - 10:26 am

Una foto del sospechoso del asesinato del reportero de investigación del Review-Journal, Jeff German. (Departamento de Policía Metropolitana)

Una foto del sospechoso del asesinato del reportero de investigación del Review-Journal, Jeff German. (Departamento de Policía Metropolitana)

Jeff German, reportero de investigación, posa para un retrato en el estudio fotográfico del Las Vegas Review-Journal, en Las Vegas, el 19 de enero de 2017. German fue encontrado mortalmente apuñalado frente a su casa del noroeste de Las Vegas el sábado 3 de septiembre de 2022. (Elizabeth Brumley/Las Vegas Review-Journal vía AP)

El lunes, la policía hizo públicas las imágenes de vigilancia de la persona sospechosa del apuñalamiento mortal del periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal, Jeff German, y solicita la ayuda del público para encontrar más imágenes.

El periodista, de 69 años, fue encontrado muerto alrededor de las 10:30 a.m. del sábado en el lado exterior de su casa, en la cuadra 7200 de Bronze Circle, cerca de North Tenaya Way. La policía dijo que el apuñalamiento tuvo su origen en un altercado que German tuvo el día anterior con otra persona.

Las imágenes muestran a una persona que lleva un sombrero de paja ancho, una camisa de manga larga reflectante de color naranja brillante, jeans azules, zapatos grises y que lleva un bolso negro o azul oscuro.

German, cuya carrera como reportero duró 40 años, murió a causa de múltiples lesiones por arma blanca, según reglamentó la oficina forense del Condado Clark.

La Policía Metropolitana puso en marcha el protocolo de casos importantes, según informó el domingo, reuniendo urgentemente los recursos de todo el valle en un esfuerzo por arrestar al sospechoso lo antes posible.

“Nos tomamos este caso muy en serio y nuestros investigadores han estado trabajando sin descanso para identificar y detener al sospechoso”, escribió en el comunicado la capitana de la Policía Metropolitana Dori Koren. “Ahora pedimos la ayuda del público. Durante la investigación, los detectives han podido localizar imágenes del sospechoso”.

La policía sospecha que el apuñalador estaba vigilando el vecindario para cometer otros delitos cuando German fue asesinado. Están buscando imágenes tomadas entre las 8 a.m. y la 1 p.m. del viernes cerca de las carreteras de Vegas y Rock Springs.

El lunes por la tarde, había calcomanías de la policía en la ventana delantera y en la puerta lateral de la casa de German. También era evidente que la policía había sondeado el vecindario. En varias casas ubicadas a pocas manzanas de la casa de German, había una tarjeta de visita de un detective de la policía en las puertas delanteras con una nota escrita en la que se pedía a las personas que vivían allí que le llamaran.

Varios vecinos con los que se puso en contacto el Review-Journal se negaron a hablar de los acontecimientos de las últimas 72 horas. Otros dijeron en privado que el homicidio les había causado temor.

Los que estaban dispuestos a hablar dijeron que estaban preocupados por los sucesos ocurridos tan cerca de casa.

“Es realmente muy desagradable, sobre todo por el hecho de que ha habido un par de robos”, dijo Jamie Drake, residente de la zona. “Robaron la camioneta de nuestro vecino y también robaron el auto de alguien de la calle. Bastante desagradable, sin duda”.

Drake y su novio, Jess McLarry, dijeron que ha habido un puñado de robos de vehículos en el vecindario, pero no tienen idea de si están relacionados. A ellos, como a todos los demás, les queda especular si el homicidio estaba relacionado con la fila de trabajo de German o si se había enfrentado a un posible ladrón.

“Parece un crimen de oportunidad”, dijo McLarry. “No parece que se trate de alguien con un plan realmente grande”.

Drake añadió: “Ha habido gente extraña que se pasea por ahí en mitad de la noche”.

Cuando se le mostraron las fotos que la policía hizo públicas el lunes, en las que aparecía un posible sospechoso, Drake dijo que era al menos plausible que la persona fuera alguien a quien había visto caminar por el vecindario anteriormente, pero que no podía estar segura.

“Me resulta un poco familiar”, dijo Drake. “El sombrero me resulta familiar. Hay un tipo que se pasea durante el día, pero normalmente está con otra persona. No puedo decir definitivamente que sea el tipo. Normalmente ese tipo solo se pasea por ahí. Es un tipo un poco mayor”.

Los conos de tránsito bloquearon la calle en el complejo de German, donde se estaba llevando a cabo un proyecto de servicios públicos que abarcaba casi una manzana.

German se incorporó al Review-Journal en 2010 tras más de dos décadas en el Las Vegas Sun, donde era columnista y reportero que cubría tribunales, política, trabajo, gobierno y crimen organizado.

El domingo, antiguos compañeros de trabajo, abogados y políticos recordaron al tenaz reportero cuyo trabajo sacó a la luz la corrupción y el crimen de políticos, policías, abogados, jueces, líderes de la industria de los casinos y figuras de la mafia.

El antiguo editor del Sun, Michael Lucas, recordó un día de acción de gracias a principios de los años 80 en el que German entrevistó a Tony Spilotro, un mafioso de Chicago que operaba desde Las Vegas.

“Era el principio de su carrera, pero me impresionó lo riguroso e intenso que era”, dijo Lucas.

En los últimos años, sus reportajes revelaron fallos en las inspecciones municipales antes del mortífero incendio de los Apartamentos del Motel Alpine en 2019; denuncias de acoso, hostilidad y mala gestión en la oficina del administrador público del Condado Clark; y actividad extremista en el sur de Nevada.

German también fue el guionista y presentador de la segunda temporada de “Mobbed Up: the Fight for Vegas”, el aclamado podcast de crímenes reales del Review-Journal.

El Club Nacional de Prensa y el Instituto de Periodismo del Club Nacional de Prensa emitieron el lunes una declaración conjunta sobre el asesinato de German.

“Nos ha sorprendido y entristecido escuchar el aparente asesinato del periodista de investigación Jeff German. El señor German era un investigador implacable que hizo su carrera en Las Vegas”, decía en parte la declaración de Jen Judson y Gil Klein, presidentes de las organizaciones. “Pedimos a la policía redoblar sus esfuerzos para atrapar al asesino y llegar al fondo de por qué fue asesinado el señor German y quién dio la orden de su asesinato. Y esperamos que el Las Vegas Review-Journal retome el reporte del señor German y lo lleve a cabo”.

Se insta a cualquier persona que tenga alguna información a que se ponga en contacto con la Sección de Homicidios del Departamento de Policía de Las Vegas por teléfono al 702-828-7777 o en @CrimeStoppersNV.