Detienen a presunto líder de secta tras redada en casa de NLV

La policía de Las Vegas arrestó y registró el martes la casa de un exactor de “Dances With Wolves” convertido en presunto líder de una secta acusado de agredir sexualmente a jóvenes indígenas durante un periodo que abarca dos décadas, según los registros policiales obtenidos por The Associated Press.

febrero 1, 2023 - 10:29 am

Nathan Chasing Horse (Departamento de Policía Metropolitana)

Nathan Chasing Horse asiste al estreno en Dakota del Sur de la película de HBO "Bury My Heart at Wounded Knee" en el Centro Cívico Rushmore Plaza el 17 de mayo de 2007, en Rapid City, Dakota del Sur (Dick Kettlewell/Rapid City Journal via AP)

La policía de Las Vegas trabaja cerca de la casa del exactor Nathan Lee Chasing His Horse, conocido como Nathan Chasing Horse, el martes 31 de enero de 2023, en North Las Vegas. (AP Photo/John Locher)

La policía de Las Vegas arrestó y registró el martes la casa de un exactor de “Dances With Wolves” convertido en presunto líder de una secta acusado de agredir sexualmente a jóvenes indígenas durante un periodo que abarca dos décadas, según los registros policiales obtenidos por The Associated Press.

Nathan Lee Chasing His Horse, también conocido como Nathan Chasing Horse, fue detenido por la tarde cerca de la casa de North Las Vegas que, al parecer, comparte con sus cinco esposas. Por la noche se vio a agentes del SWAT fuera de la casa de dos pisos mientras los detectives registraban la propiedad.

Conocido por su papel del joven miembro de la tribu sioux Smiles a Lot en la película de Kevin Costner ganadora de un Oscar, Chasing Horse se ganó una reputación entre las tribus de Estados Unidos y Canadá como supuesto curandero que se presentaba en ceremonias de curación y reuniones espirituales y, según la policía, usaba su posición para abusar de las jóvenes nativas americanas.

Su arresto es la culminación de una investigación de un mes de duración que comenzó cuando la policía recibió una denuncia en octubre de 2022. Según una orden de inspección de 50 páginas obtenida por AP, se cree que Chasing Horse es el líder de una secta conocida como El Círculo.

Y se produce en un momento en que fiscales generales y legisladores de todo Estados Unidos están estudiando la posibilidad de crear unidades especializadas para tratar los casos de mujeres indígenas.

En Dakota del Sur, la oficina del fiscal general se ha centrado en los delitos contra nativos americanos, como el tráfico de seres humanos y los asesinatos.

Según el documento, la policía de Las Vegas ha identificado al menos a seis presuntas víctimas y ha descubierto acusaciones sexuales contra Chasing Horse que se remontan a principios de la década de 2000 en varios estados, como Montana, Dakota del Sur y Nevada, donde vive desde hace aproximadamente una década.

Hasta el martes por la noche no figuraba en los registros judiciales ningún abogado de Chasing Horse que pudiera hacer comentarios en su nombre.

Chasing Horse nació en la Reserva Rosebud de Dakota del Sur, donde viven los sioux sicangu, una de las siete tribus de la nación lakota.

Según la orden de detención, fue desterrado en 2015 de la Reserva de Fort Peck, en Poplar, Montana, en medio de acusaciones de tráfico de personas.

“Nathan Chasing Horse usó las tradiciones espirituales y su sistema de creencias como herramienta para agredir sexualmente a chicas jóvenes en numerosas ocasiones”, dice la orden, que añade que sus seguidores creían que podía comunicarse con seres superiores y se referían a él como “Hombre Medicina” o “Persona Santa”.

Aunque la orden incluye detalles de delitos reportados en otros lugares, el arresto se debe a delitos presuntamente cometidos en el Condado Clark de Nevada. Incluyen tráfico sexual, agresión sexual a una menor de 16 años y abuso de menores.

Algunas de las presuntas víctimas tenían solo 13 años, según la orden judicial. Una de las esposas de Chasing Horse le fue ofrecida supuestamente como “regalo” cuando tenía 15 años, mientras que otra se convirtió en esposa tras cumplir los 16.

Chasing Horse también está acusado de grabar agresiones sexuales y de concertar relaciones sexuales con las víctimas para otros hombres que supuestamente le pagaban.