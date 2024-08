Declaran culpable a Robert Telles del homicidio de reportero del RJ

VERDICT WATCH: Vegas Reporter Murder Trial -- NV v. Robert Telles (Law&Crime Network/YouTube) Warning: May contain graphic content

Robert Telles, ex administrador público electo del Condado Clark, fue declarado culpable el miércoles de asesinar al reportero de investigación del Las Vegas Review-Journal Jeff German.

El jurado, compuesto por siete mujeres y cinco hombres, deliberó durante casi 12 horas antes de llegar al veredicto, que un secretario leyó en una sala abarrotada poco después del mediodía del miércoles.

El fiscal del Distrito del Condado Clark Steve Wolfson dijo que el veredicto debería “enviar un mensaje”.

“Y ese mensaje es un mensaje claro de que no se tolerará ningún intento de silenciar a los medios o de silenciar o intimidar a un periodista”, dijo.

Los jurados sopesaron ocho días de testimonios de docenas de testigos, entre ellos detectives, expertos forenses y personas que conocían a Telles, junto con tres días de testimonios del propio Telles. Telles dio un testimonio narrativo al jurado, sin ser interrumpido por su abogado, antes de enfrentar el contrainterrogatorio de los fiscales.

El jurado deliberó durante cuatro horas el lunes, unas seis horas el martes y dos horas el miércoles, antes de decidir que Telles era culpable de homicidio en primer grado. El juicio se prolongó durante dos semanas antes de que los abogados presentaran sus alegatos finales el lunes por la mañana.

En la sala, Telles permaneció con la cabeza gacha mientras un secretario leía el veredicto. Meneó la cabeza de un lado a otro después de que se anunciara el veredicto, repitiendo el gesto que hizo durante todo el juicio.

La actual administradora pública del Condado Clark, Rita Reid, que trabajó bajo las órdenes de Telles y ganó las elecciones poco después de que German empezara a reportar sobre la oficina del condado, enjugó sus lágrimas con una toalla de papel mientras salía de la abarrotada sala del tribunal.

“Solo me siento aliviada, abrumada y aliviada”, dijo Reid al Review-Journal.

El abogado defensor de Telles, Robert Draskovich, declinó hacer comentarios tras conocerse el veredicto.

La esposa y la madre de Telles estuvieron en el tribunal después del veredicto, pero no fueron vistas en la sala. La esposa de Telles dijo que tenía intención de hablar durante la fase de la pena del juicio, pero no quiso hacer más comentarios a un reportero del Review-Journal.

En la sala de redacción del Review-Journal, donde los periodistas se habían reunido en torno a la mesa del jefe de redacción para ver en vivo el video del juicio, el director editorial Glenn Cook se puso de pie y abrazó al personal, algunos secándose las lágrimas de los ojos.

“Hoy, un jurado del Condado Clark ha hecho justicia a Jeff German y esperamos que sirva de consuelo a su familia, amigos y colegas”, escribió Cook en un comunicado. “Jeff fue asesinado por hacer el tipo de trabajo del que se enorgullecía: Sus artículos responsabilizaron a un funcionario electo por su mal comportamiento y empoderaron a los electores para elegir a otra persona para el puesto”.

“Robert Telles podía haberse unido a la larga fila de políticos de Nevada avergonzados públicamente que han seguido con sus vidas, fuera o bajo los reflectores . En lugar de eso, llevó a cabo un asesinato por venganza premeditado con un salvajismo aterrador”.

Cook dio las gracias a los fiscales y a la policía que siguieron el caso, y añadió que el veredicto también “aportaba una medida de justicia para los periodistas asesinados en todo el mundo”.

“En muchos países, los asesinos de periodistas quedan impunes”, dijo Cook. “No así en Las Vegas”.

Cook también escribió que la comunidad de Las Vegas perdió algo más que un periodista cuando German fue asesinado.

“Jeff era un buen hombre que dejó atrás una familia que le quería y amigos que le apreciaban”, dijo Cook. “Su asesinato sigue siendo un ultraje. Se le echa de menos”.

El veterano abogado de defensa criminal Tom Pitaro, con quien German había cultivado una relación de décadas, dijo que estaba aliviado por el veredicto y pensó que el juicio fue “justo”.

“Telles tuvo su día en el tribunal, y lo tuvo como él quería con su propio testimonio, pero la evidencia era abrumadora”, dijo Pitaro. “No había forma de eludir algunos de esos hechos… Ahora podemos recordar a Jeff como el reportero que era, no solo como la víctima de un crimen despiadado”.

Pitaro recordaba a German escarbando constantemente en busca de historias y trabajando con rapidez para adelantarse a la competencia. Pitaro veía en vivo el video del juicio desde su oficina en el centro de la ciudad, donde German aparecía a veces en busca de la más reciente exclusiva.

“Es una parte integral de nuestras carreras”, dice el abogado. “No hay abogado defensor en la ciudad que no tenga una historia de Jeff, y todas serán buenas. Era un reportero justo, pero tenaz a más no poder. Era un reportero tenaz, pero no vengativo. Le daba a la gente una oportunidad justa. Y no sé si volveremos a tener a alguien tan tenaz. Es una pérdida para la comunidad. Teníamos aquí a un tipo único que no tenía miedo de enfrentarse a grandes nombres. Y no sé si volveremos a tener a alguien como él. Eso espero por el bien de nuestra comunidad, y lo digo sinceramente”.

Estaba previsto que la fase penal del juicio comenzara a la 1:30 p.m., cuando el jurado determinará la sentencia que enfrentará Telles. Por el cargo de homicidio en primer grado, Telles pudiera ser sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional o entre 20 y 50 años de prisión.

Wolfson declinó informar a los reporteros sobre la sentencia que consideraba apropiada.

“No voy a invadir el terreno del jurado”, dijo.

Más tarde añadió que el jurado podía considerar que Telles estuvo “al acecho” de German, y que el cargo de homicidio en primer grado conlleva un agravante de arma mortal.

Los fiscales dijeron que Telles, de 47 años, apuñaló mortalmente a German por unos reportajes que el periodista había escrito sobre su conducta como funcionario electo, en los que se le acusaba de crear un ambiente de trabajo hostil y de mantener una relación “inapropiada” con una empleada.

La fiscalía también había alegado que parte del motivo del asesinato era impedir que German volviera a escribir sobre Telles.

Antes de ser asesinado, German había buscado correos electrónicos y mensajes de texto entre Telles y otros funcionarios del condado, incluida la correspondencia con su empleada Roberta Lee-Kennett. Telles admitió en el juicio que ambos habían tenido una aventura.

Funcionarios del condado habían alertado a Telles sobre la divulgación de esos registros el día antes de que German fuera asesinado.

Telles admitió durante su testimonio que había temido que el hecho de que German reportara le impidiera volver a trabajar como abogado en Las Vegas.

Telles trató de disfrazarse con un chaleco reflectante naranja y un gran sombrero de paja, antes de atacar al periodista afuera de su casa el 2 de septiembre de 2022, dijeron los fiscales, mostrando a los jurados un video de vigilancia de la casa de un vecino que capturó el asesinato.

Entre la evidencia presentada por el Estado contra Telles figura su propio ADN, hallado bajo las uñas de German, además de imágenes de vigilancia y objetos encontrados en su domicilio que coinciden con la ropa del agresor. El exdetective del Departamento de Policía Metropolitana Cliff Mogg testificó sobre las imágenes de vigilancia que, según él, mostraban el Yukon Denali de Telles saliendo de su vecindario la mañana en que German fue asesinado, desplazándose por el vecindario de German y volviendo hacia la casa de Telles.

Draskovich retratató a Telles como un funcionario público que estaba tratando de exponer la corrupción dentro de la oficina del administrador público, mientras que los fiscales han tratado de desacreditar las afirmaciones de Telles de que fue incriminado.

Telles declaró la semana pasada ante el jurado que fue incriminado en el asesinato de German por funcionarios y una empresa inmobiliaria descontenta.

Afirmó que estaba investigando a administradores independientes en casos testamentarios relativos a propiedades de personas fallecidas en el Condado Clark. Alegó que las casas se estaban revendiendo para obtener beneficios, sin beneficiar a las familias de los fallecidos, y que estaba “combatiendo” contra Compass Realty & Management por las ventas.

La empresa ha llamado a su acusación “inconcebible e irresponsable”. Un detective declaró que no hubo evidencia suficiente para iniciar un proceso judicial por las afirmaciones de Telles.

Wolfson dijo que las afirmaciones de Telles sobre una conspiración eran “ridículas”.

“No hubo conspiración”, dijo Wolfson. “La única conspiración fue entre él y su mente malvada”.