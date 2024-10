Confiscan arma y detienen a menor en secundaria de North Las Vegas

Autoridades informaron que el miércoles fue arrestado un menor después de que le confiscaran un arma en una escuela secundaria de North Las Vegas.

La directora Teresa Evans notificó a los padres de los estudiantes de la secundaria Swainston, en 3500 W. Gilmore Ave., a través de una carta.

“En un esfuerzo por mantenerlos informados sobre los sucesos en nuestra comunidad, quiero que sepan que la administración de la escuela confiscó un arma a un menor en el campus”, decía la carta. “No hubo amenazas hacia la escuela.

“Como resultado de la investigación, el menor fue arrestado por la policía del distrito escolar de Clark (CCSDPD).

“Debido a las leyes de privacidad, no podemos discutir asuntos individuales de los estudiantes, sin embargo, este incidente sirve como recordatorio de que no se permiten armas de ningún tipo en el campus. Además, aprovechen esta oportunidad para hablar con sus hijos sobre la seguridad escolar. Si alguna vez enfrentan una situación en la que ellos no estén seguros de si deben compartir información con un adulto, recuérdenles que nunca duden en reportar cualquier cosa que pueda representar un riesgo para la seguridad.

“Los estudiantes y padres también pueden hacer reportes a través del sistema de SafeVoice llamando al 1-833-216-SAFE (7233), a través del sitio de internet safevoicenv.org o mediante la aplicación móvil gratuita.

“Tengan en cuenta que este es un asunto policial, por lo que no podemos discutir detalles. Si tienen alguna pregunta o inquietud con respecto a su hijo, no duden en llamar a la oficina principal de la escuela al 702-799-4860”.