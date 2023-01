Condenan a exempleada de Star Nursery a prisión federal por caso de robo de nóminas

El Tribunal Federal Lloyd D. George de Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

Una exempleada de Star Nursery fue enviada a prisión federal el jueves tras declararse culpable de desviar para sí misma cheques de pago por valor de casi 560 mil dólares.

Melissa Landgraf fue condenada a dos años de prisión, tres años de libertad condicional, 180 días de arresto domiciliario, mil horas de servicios a la comunidad, y se le ordenó pagar 556,612 dólares de indemnización a Star Nursery.

“Richard Boulware, juez de distrito de Estados Unidos, declaró: “El tribunal no puede dictar una sentencia que refleje de verdad el nivel de traición que se ha producido en este caso. El dinero no sirve. Que cumplas condena en prisión no lo hace. El tribunal no puede hacer nada para devolverles lo que te llevaste”.

Landgraf trabajó para Star Nursery durante 19 años, hasta que fue despedida como directora de Recursos Humanos en 2019. Según la fiscalía, entre 2006 y marzo de 2019, se redirigió a sí misma las nóminas de los empleados e inventó cuentas falsas para transferir fondos al menos cinco veces, según un acuerdo de culpabilidad presentado en octubre.

Se declaró culpable de cinco cargos de fraude electrónico. Landgraf estaba representada por Ozzie Fumo, que no quiso hacer más comentarios sobre el caso tras la audiencia.

“En algunos casos, Landgraf inventó empleados ficticios con el fin de dirigir los pagos de las nóminas a su cuenta bancaria”, escribieron los fiscales en los documentos judiciales. “En otros casos, Landgraf usa los datos de identificación personal de antiguos empleados para emitir pagos de nóminas a su nombre en su cuenta bancaria”.

Patrick Chapin habló en nombre de decenas de empleados de Star Nursery que asistieron a la sentencia, incluido el dueño de Star Nursery, Craig Keough. Chapin dijo que no vieron a Landgraf expresar ningún remordimiento, y que solo mostró emoción cuando le advirtieron que no podría volver a trabajar en Recursos Humanos y que quizá tuviera que vender su casa para pagar la indemnización.

“Al fin y al cabo, la Sra. Landgraf tenía una empresa criminal de dos décadas cuidadosamente diseñada y bien pensada”, dijo Chapin.

Al terminar su declaración, Chapin volteó hacia Landgraf señalándola con el dedo índice y le dijo: “Sabes, Melissa. Qué vergüenza, qué vergüenza”.

Landgraf habló en voz baja antes de ser condenada, pidiendo disculpas a su esposo, a sus antiguos compañeros de trabajo y a sus amigos.

“Acepto la rendición de cuentas y toda la responsabilidad por mis actos y por el delito que cometí”, dijo. “Pido perdón en cuerpo y alma a Star Nursery”.

Landgraf sollozó durante la mayor parte de la audiencia, y estaba inconsolable cuando Kimberly Frayn, de la fiscalía de Estados Unidos, pidió que la arrestaran el jueves, minutos después de que Boulware anunciara su sentencia.

El servicio de alguaciles de Estados Unidos entró para detener a Landgraf después de que esta abrazara a su esposo y le entregara sus objetos de valor.

“Cariño, lo siento mucho”, dijo a su esposo antes de que la sacaran del tribunal.