‘Ciertamente he cometido errores’: Robert Telles da entrevista en la cárcel

El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, comparece ante el tribunal en el Centro Regional de Justicia el martes 13 de septiembre de 2022, en Las Vegas. Los fiscales acusaron formalmente a Telles de asesinato por la muerte del periodista de investigación del Las Vegas Review-Journal, Jeff German. (Bizuayehu Tesfaye/Las Vegas Review-Journal) @btesfaye

El administrador público del Condado Clark, Robert Telles, habló el viernes con el Las Vegas Review-Journal durante una entrevista en la cárcel, pero se negó a responder a preguntas sobre el asesinato del reportero de investigación Jeff German, que trabajaba para el periódico.

“Como cualquier otra persona, sin duda he cometido errores, y he intentado hacer lo mejor posible de verdad, vivir mi vida haciendo el bien a los demás, y espero que, de nuevo, con todo lo que está rodando por los medios de comunicación estos días, la gente lo vea realmente”, dijo Telles.

Telles, de 45 años, está recluido en el Centro de Detención del Condado Clark desde que fue arrestado por el caso de asesinato el 7 de septiembre.

El Review-Journal solicitó una entrevista con Telles la noche de su arresto. Al día siguiente, el Departamento de Policía Metropolitana dijo que Telles “no estaba disponible para realizar entrevistas en la cárcel”.

Telles accedió a una entrevista el viernes. Pero cuando se le hicieron múltiples preguntas directas sobre el asesinato de German, dijo que no hablaría de ello debido a la investigación en curso.

En cambio, Telles quería hablar de su arresto en 2020 por sospecha de agresión doméstica y resistencia a la autoridad. La esposa de Telles, Mae Ismael, llamó al 911 el 1 de marzo de 2020 para reportar que su esposo se estaba “volviendo loco” y que ella y sus hijos estaban asustados, según las llamadas al 911 obtenidas recientemente por el Review-Journal.

El viernes, Telles dijo que solía beber a menudo y que se había desmayado por usar alcohol antes de que Ismael llamara a la policía. Negó haber hecho daño a su esposa o a sus hijos y dijo que había dejado de beber después.

“Solo me desmayé y, de nuevo, no controlaba lo que estaba pasando”, dijo.

El cargo de violencia doméstica fue desestimado “por negociaciones”, y Telles recibió una condena suspendida de 90 días por el cargo de resistencia el 30 de septiembre de 2020. Se le exigió que pagara una multa de 418 dólares, que asistiera a una clase de “Pensamiento Correctivo”, centrada en el manejo del estrés y las relaciones, y que se mantuviera alejado de los problemas, según los registros y las entrevistas.

Las imágenes de las cámaras corporales del arresto de Telles en 2020 mostraban cómo la policía lo arrastraba fuera de su casa, mientras Telles se dirigía a ellos sin poder hablar bien.

“Solo quieren derribarme porque soy funcionario público”, dijo Telles en el video. “No he tocado a nadie. No he hecho daño a nadie”.

Telles dijo el viernes que no recordaba haber hablado con la policía fuera de su casa. También dijo que él y su esposa “tienen ahora una relación mucho mejor”. Ismael no ha hablado públicamente sobre los arrestos de su esposo.

Los fiscales han acusado a Telles de “estar al acecho” para asesinar a Germán, que había informado ampliamente sobre la agitación que rodeaba a la supervisión de Telles en la oficina del administrador público. Los reportes incluían acusaciones de intimidación, favoritismo y una relación inapropiada con una empleada.

El viernes, Telles repitió su afirmación anterior de que las acusaciones eran falsas.

“Hice mucho para mejorar esa oficina, mientras que francamente me enfrentaba a la hostilidad de algunas personas de la oficina”, dijo. “Y es lamentable que esa narrativa, de alguna manera, haya crecido y corrido”.

German fue hallado muerto a puñaladas frente a su casa el 3 de septiembre, un día después de que un sospechoso fuera captado en un video de vigilancia acercándose a su casa. La policía ha dicho que el ADN encontrado bajo las uñas de German coincidía con el de Telles.

La policía que registró la casa de Telles también encontró zapatos ensangrentados y un sombrero de paja cortado que se parecía al que llevaba el sospechoso, según el reporte de arresto de Telles.

Los funcionarios han dicho que Telles sufría cortes superficiales autoinfligidos en los brazos cuando fue arrestado y cargado en una ambulancia el 7 de septiembre. El viernes, Telles no quiso hablar de las lesiones.

Durante la entrevista, Telles dijo que no sabía si dimitiría como administrador público. Perdió su candidatura a la reelección en las primarias de junio, pero su mandato dura hasta finales de año.

Telles tiene que volver al juzgado el martes.