Candidata al Concejo dice que Henderson miente sobre cifras de robos

octubre 21, 2022 - 10:29 am

Las candidatas al Ayuntamiento de Henderson del Distrito 3, Carrie Cox, a la izquierda, y Trish Nash (Las Vegas Review-Journal)

Una candidata al Concejo de Henderson está arremetiendo contra la administración del Departamento de Policía de Henderson para que sea transparente con sus datos, después de que los correos electrónicos internos mostraran un marcado aumento de los robos durante el primer semestre de este año.

Los robos de enero a julio aumentaron un 91 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado, según un correo electrónico enviado por Albert Mesa, supervisor de delitos e inteligencia de la ciudad de Henderson.

“El aumento fue tan significativo que el FBI se puso en contacto con la Sección de Registros para verificar que nuestro reporte era exacto, desafortunadamente, lo era”, escribió Mesa en el correo electrónico.

La candidata al Concejo del Distrito 3, Carrie Cox, acusó a la administración policial de borrar los reportes o minimizar los datos al público.

“Lo que más me decepciona es que Henderson oculte las cifras de delincuencia”, dijo Cox el miércoles. “El liderazgo, lo que más me molesta es que la gente del Concejo, el jefe (de policía), representen que somos la segunda ciudad más segura cuando no lo somos”.

La portavoz de Henderson, Kathleen Richards, calificó las acusaciones de ridículas e incendiarias. Richards citó un reporte de MoneyGeek.com publicado en diciembre que calificaba a Henderson como la tercera ciudad más segura de Estados Unidos. Los datos se reportaron basándose en el costo de la delincuencia para los residentes, incluyendo las pérdidas económicas y el costo de convertirse en víctima.

“La seguridad de la comunidad ha sido la principal prioridad de la ciudad de Henderson durante muchos años y el alcalde y el concejo municipal apoyan inequívocamente la inversión continua en personas y recursos para mantener la seguridad de Henderson”, escribió Richards en una declaración enviada el jueves al Review-Journal.

En una entrevista realizada a principios de este mes, el alguacil del Condado Clark, Joe Lombardo, se refirió a un aumento del 90 por ciento en los robos, que atribuyó a los ladrones que se enfrentan a un empleado de la tienda.

“Cualquier forma de fuerza o miedo se eleva a robo”, dijo Lombardo. “Cuando se enfrentan a los empleados de una gasolinera o de una tienda rápida, usan la fuerza contra los empleados, o dicen que van a sacar una pistola y dispararles. Eso se eleva a asalto”.

Después de la entrevista, el Review-Journal se puso en contacto con el Departamento de Policía de Henderson para confirmar la información, pero el departamento afirmó que no podía proporcionar los datos durante al menos cuatro días, ya que no había ningún reporte disponible.

El correo electrónico de Mesa mostraba un reporte preparado por el departamento que incluía los robos por comandos de área, una comparación mensual, el tipo de robo y el arma usada.

El mayor aumento se produjo en los robos en domicilios, y el incremento global fue mayor en la zona norte de la ciudad.

“De verdad perjudica a nuestros residentes”, dijo Cox. “Piensan que todo está bien. Vemos que Anthem y MacDonald Ranch se ven más afectados. La gente toma más precauciones cuando sabe que hay cambios en la delincuencia. Empiezan a cerrar sus autos con llave y a no dejar sus carteras en el auto y a tomar mejores decisiones para protegerse. Esto es una falsa sensación de seguridad”.

Cox se enfrenta a Trish Nash, que dijo en una declaración el viernes que no estaba de acuerdo con las afirmaciones de Cox de que la delincuencia estaba aumentando en Henderson.

“Me parece extraño que diga que apoya a la policía mientras difunde información errónea que refleja mal a nuestros agentes de policía, que trabajan tan duro para garantizar la seguridad de nuestros residentes y negocios”, escribió Nash.