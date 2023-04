Antes del tiroteo, un exconvicto le pidió a Stephen Paddock que no ‘matara a inocentes’

El agresor Stephen Paddock en Mandalay Bay antes del tiroteo en el festival de música Route 91 Harvest el 1° de octubre de 2017. (MGM Resorts International)

El FBI investiga la suite del piso 32 de Stephen Paddock en Mandalay Bay, el miércoles 4 de octubre de 2017, en Las Vegas. (Las Vegas Review-Journal)

El agresor de Las Vegas Stephen Paddock en Mandalay Bay antes del tiroteo en el festival de música Route 91 Harvest el 1° de octubre de 2017. (MGM Resorts)

Unas cartas escritas a mano enviadas a Stephen Paddock antes de la masacre de Las Vegas, sugieren que había discutido sus planes con un exconvicto, que le imploró que no le “disparara ni matara a gente inocente”.

“Puedo conseguirte a alguien que pueda ayudarte”, escribió el exconvicto, Jim Nixon, en una carta fechada el 27 de mayo de 2017. “Por favor, no salgas a disparar ni a hacer daño a gente que no te ha hecho nada. Me preocupa tu forma de hablar y creo que vas a hacer algo muy malo. Steve por favor, por favor, no hagas lo que creo que vas a hacer”.

La carta fue una de las 10 publicadas por el Departamento de Policía Metropolitana a última hora del jueves en respuesta a una solicitud de registros del Las Vegas Review-Journal. Las cartas fueron encontradas a finales de noviembre de 2017 por los nuevos dueños de un edificio de oficinas abandonado en Mesquite, Texas, según los registros del FBI. Los dueños enviaron las cartas por correo a la Policía Metropolitana, que las remitió al FBI.

Paddock llevó a cabo el tiroteo masivo más mortífero en la historia moderna de Estados Unidos el 1° de octubre de 2017, cuando abrió fuego en el festival Route 91 Harvest en el Strip y les disparó mortalmente a 60 asistentes del concierto. Paddock, de 64 años, se quitó la vida tras la masacre.

Nueve de las cartas recién publicadas fueron enviadas a Paddock por Nixon entre 2013 y junio de 2017. En las cartas, Nixon se refería a Paddock como su amigo.

En una entrevista telefónica el jueves por la noche desde Texas, Nixon dijo que nadie de las fuerzas del orden se puso en contacto con él después del tiroteo masivo.

Nixon, un veterano discapacitado de la guerra de Vietnam que ahora tiene 75 años, dijo que recordaba haber hablado con Paddock.

“Hizo lo que hizo y me siento mal por no haber podido detenerlo”, dijo Nixon. “No sabía que iba a hacer lo que hizo”.

Las cartas mencionaban que Nixon había estado en la cárcel. Le dijo al Review-Journal que cumplió condena por fraude fiscal.

Varias de las cartas indicaban que Nixon estaba preocupado por la salud mental de Paddock y parecían presagiar los asesinatos que cometería.

La semana pasada, el FBI publicó documentos que proporcionaban nuevos datos sobre los últimos días de Paddock. Entre ellos había resúmenes de las cartas encontradas en Texas, pero el FBI redactó la mayor parte de la información de los resúmenes, mencionando que son fuentes confidenciales y una invasión de la privacidad. La Policía Metropolitana hizo públicas las cartas sin editar, pero el jueves por la noche no fue posible ponerse en contacto con el departamento para hacer comentarios. Una portavoz del FBI dijo que la agencia respondería a una solicitud de comentarios en algún momento del viernes.

En agosto de 2018, la Policía Metropolitana publicó un reporte de investigación de 187 páginas, que no encontró una motivación clara para el ataque.

El FBI publicó un reporte resumido de tres páginas en enero de 2019.

“A lo largo de su vida, Paddock hizo todo lo posible para mantener sus pensamientos en privado, y eso se extendió a su pensamiento final sobre este asesinato en masa”, decía el reporte. “Los agresores activos rara vez tienen un motivo o razón singular para participar en un homicidio en masa”.

La primera de las cartas de Nixon divulgadas por la Policía Metropolitana, de 2013, detallaba sus planes de crear una empresa con Paddock como presidente del consejo de administración.

En una carta de agosto de 2014, Nixon pedía aclaraciones sobre unas declaraciones que Paddock había hecho sobre la ejecución de un próximo plan.

“Dijiste que en (tres) años estarías listo y que tu plan aparecería en Nevada, California, Illinois, Texas, Nueva York y otras ciudades”, escribió Nixon. “¿A qué te refieres?”

En una carta fechada el 2 de marzo de 2017, Nixon escribió: “Deberías irte de caza con todas esas armas que estás almacenando”.

Nixon, quien le dijo al Review-Journal que nunca contactó a las autoridades sobre sus preocupaciones, alentó a Paddock a buscar ayuda médica y a no creer lo que sus malos sueños le decían que hiciera.

“Eres una buena persona y quiero que sepas que estoy preocupado por ti y por tu bienestar”, escribió Nixon en la carta fechada el 27 de mayo de 2017. “Creo que me estás mintiendo y que vas a herir a alguien o matar a alguien. Sonabas como un verdadero loco por teléfono esta noche”.

La última de las cartas de Nixon divulgada por la Policía Metropolitana indicaba que fue escrita el día antes de que volviera a prisión durante 15 meses en junio de 2017 por violar su libertad condicional.

Le pedía a Paddock que no le hiciera daño a nadie y a que le escribiera a Arkansas, donde estaría bajo custodia.