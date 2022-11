Añaden a delincuente a la lista de prohibición de entrada a casinos del estado

noviembre 18, 2022 - 9:18 am

Jennifer Togliatti, la primera mujer presidenta de la Comisión del Juego de Nevada, preside la reunión del jueves 18 de noviembre de 2021 en el edificio Grant Sawyer de Las Vegas. El gobernador Steve Sisolak la nombró a principios de octubre. (Rachel Aston/Las Vegas Review-Journal) @rookie__rae

Vista aérea del Strip de Las Vegas mirando hacia el norte al atardecer el miércoles 12 de enero de 2022. (Las Vegas Review-Journal/Archivo)

Leonard Morgan Hairston declara ante la Comisión del Juego de Nevada el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Richard N. Velotta/Las Vegas Review-Journal) @RickVelotta

La presidenta de la Comisión del Juego de Nevada, Jennifer Togliatti, instruye a Leonard Morgan Hairston sobre el procedimiento antes de que testifique ante la Comisión del Juego de Nevada el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Richard N. Velotta/Las Vegas Review-Journal) @RickVelotta

Con el fiscal general adjunto John Michela revisando documentos en primer plano, Leonard Morgan Hairston testifica ante la Comisión del Juego de Nevada el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Richard N. Velotta/Las Vegas Review-Journal) @RickVelotta

La copropietaria Cynthia Yvette Ríos y el copropietario y presidente José Luis Zinna di Díaz del club nocturno La Jolla Latin comparecen ante la Comisión del Juego de Nevada el jueves 17 de noviembre de 2022, en Las Vegas. (Richard N. Velotta/Las Vegas Review-Journal) @RickVelotta

El jueves, la Comisión del Juego de Nevada incluyó por unanimidad a Leonard Morgan Hairston en la lista de personas excluidas de la Junta de Control del Juego de Nevada, a pesar de su intento de convencer a los comisionados de que lo dejaran fuera de la lista.

Las personas de la lista de excluidos no pueden entrar en los establecimientos de juego de Nevada y es responsabilidad de los operadores de casinos mantenerlos fuera.

Hairston, que ha sido arrestado 34 veces por delitos en casinos en los últimos 31 años, se representó a sí mismo en una audiencia de casi dos horas y dijo a los comisionados que no se le notificaron debidamente las acusaciones contra él y que los delitos que cometió en los casinos eran delitos contra la propiedad y no contra el juego.

Fue la primera persona en tres años y medio que solicitó una audiencia para oponerse a su inclusión en la lista, conocida como el “libro negro” de Nevada. Puede recurrir la decisión de la comisión ante el Tribunal de Distrito del Condado Clark.

Hairston se convirtió en la 35ª persona añadida a la lista. Anteriormente en la reunión, los comisionados, sin discusión, eliminaron por unanimidad a Tommy Glenn Carmichael y Alvin George Kaohu de la lista, después de que la investigación de la Junta de Control determinara que habían muerto desde la última vez que los agentes revisaron la lista y el estado de sus miembros.

Se sabe que Carmichael, incluido en la lista en febrero de 2003, vivió por última vez en Tulsa, Oklahoma.

Kaohu, que vivía en Alea, Hawái, junto con su compatriota Wilford Kalaauala Pulawa, llevan más tiempo en la lista que cualquier otro miembro actual, colocado en ella el 23 de enero de 1975.

‘Delincuente de juegos en serie’

Hairston intentó convencer a los comisionados de que no debió haber sido incluido en la lista porque muchos de los delitos por los que fue arrestado y condenado fueron contra clientes de casinos y no contra los propios casinos. También dijo que no se le presentó formalmente un “pliego de condiciones” cuando el agente de la Junta de Control Edward Farrell notificó la audiencia.

El fiscal general adjunto John Michela, en una presentación ante la comisión, dijo que Hairston era un “delincuente de juegos en serie incapaz de mantenerse alejado de los problemas”.

Según un reporte policial de 2004, Hairston pasó dos fichas falsas de 25 dólares en el Fremont el 30 de diciembre de ese año. Un cajero de la jaula que se preparaba para enviar las fichas de otros casinos a sus respectivas propiedades se dio cuenta de las falsificaciones al día siguiente. Los bordes se estaban despegando, y cuando el cajero despegó el logotipo del Palms, encontró un logotipo del Dunes debajo. El Dunes cerró en 1993.

Al parecer, Hairston intentó pasar otra ficha falsa de 25 dólares de Palms el 31 de diciembre en lo que entonces era Fitzgerald’s, pero un cajero se dio cuenta de que era falsa y llamó a la seguridad del casino.

Cuando los agentes de seguridad se acercaron a él, Hairston se dio la vuelta y echó a correr, pero fue atrapado. Los agentes le encontraron con dos fichas falsas de 100 dólares del Hard Rock y tres fichas falsas de 100 dólares con los logotipos de Bellagio, Mandalay Bay y Luxor.

Durante la audiencia, Michela presentó a Farrell como su único testigo y también detalló cómo Hairston intentaba pasar fichas de casino falsas, robaba fichas de casino a los clientes y tomaba fichas de las mesas de ruleta cuando pensaba que los crupieres estaban distraídos.

Durante su testimonio, Farrell, basándose en los reportes de otros agentes de la Junta de Control y en su propio trato con Hairston, dijo que los delitos se cometieron en el Wynn Las Vegas, el Bellagio, el Caesars Palace y otros complejos turísticos.

Múltiples condenas

Michela dijo que Hairston tenía tres condenas por delitos graves, cinco delitos de vileza moral y dos órdenes escritas de los jueces advirtiéndole de que no jugara y se mantuviera alejado de los casinos como condición de su libertad condicional, lo que le permitía figurar en la lista.

Hairston, que llevaba una sudadera verde con capucha y unos jeans negros en la audiencia, ofreció sus propias afirmaciones para rebatir el testimonio de Farrell y las afirmaciones de Michela.

La presidenta de la Comisión del Juego, Jennifer Togliatti, que anteriormente fue jueza del Tribunal Superior del Condado Clark, guió pacientemente a Hairston durante el proceso de la audiencia, instruyéndole sobre sus derechos a interrogar a Farrell y a presentar sus argumentos iniciales y finales.

Pero al final, los cuatro colegas de Togliatti en la comisión determinaron que Hairston cumplía los requisitos para ser incluido en la lista y votaron en ese sentido.

Audiencia en La Jolla

Mientras tanto, en una audiencia anterior, los comisionados votaron a favor de aprobar una estipulación de acuerdo con un club nocturno latino de Las Vegas y ordenaron a sus dueños que pagaran una multa de 7,500 dólares por no haber pagado correctamente un impuesto sobre el entretenimiento en vivo en las entradas del club.

La copropietaria del club nocturno La Jolla, Cynthia Yvette Ríos, dijo a los comisionados que no dio prioridad a la importancia de recibir cartas de infracción cuando los auditores de la Junta de Control preguntaron por la contabilidad de los impuestos sobre las entradas al club.

Según una denuncia redactada por el fiscal general adjunto mayor, Michael Somps, La Jolla, que se anuncia como el club nocturno latina número uno de Las Vegas, no contabilizó correctamente las entradas y los gastos de entrada al club desde el 11 de mayo de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2021.

La Jolla es un concesionario de juego restringido, lo que significa que tiene 15 o menos máquinas tragamonedas en el sitio. Todos los titulares de licencias están obligados a aplicar un impuesto del nueve por ciento sobre el entretenimiento en vivo a los clientes en cualquier evento de entretenimiento, incluido el cargo de cobertura.

Según la denuncia de la Junta de Control, la División de Impuestos y Licencias de la Junta se presentó a una revisión programada del impuesto sobre espectáculos en vivo, pero descubrió que las estructuras de control interno de la empresa no cumplían los requisitos reglamentarios.

La Jolla y su empresa matriz, River Plate LLC, no respondieron a las tres cartas de notificación de infracción enviadas en 2017, 2020 y 2022.

Cuando la empresa no respondió a la carta más reciente, fechada el 11 de abril, la junta emitió una orden para mostrar la causa en junio, a la que la empresa respondió.