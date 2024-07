¿Afectan las temperaturas récord de LV a la policía?

Tiroteo en Valley of Fire: Guardaparques no llevaba cámara corporal

julio 15, 2024 - 8:58 am

Bajo temperaturas abrasadoras, el Departamento de Policía Metropolitana experimentó lo que el alguacil Kevin McMahill llamó diez días “muy ocupados” mientras hablaba en un evento comunitario a finales del mes pasado.

Mientras el calor de junio en Las Vegas pulverizaba los récords existentes con un promedio diario de 106.2 °F, los crímenes violentos y los tiroteos policiales se dejaron sentir por todo el valle.

Estos dos fenómenos pueden estar relacionados, según Patrick Behrer, investigador del Banco Mundial.

“El calor incomoda a la gente”, afirma.

“Como la gente se siente incómoda, se vuelve más irritable o más agresiva”, explicó Behrer, que ha estudiado el impacto del calor en los índices de delitos violentos y en la aplicación de la ley.

Solo en la Policía Metropolitana se han producido cuatro tiroteos con agentes implicados en estos diez días.

“Cada una de esas cosas es trágica”, dijo McMahill, hablando en el evento del 27 de junio.

En junio, la Policía Metropolitana duplicó con creces el número total anual de tiroteos policiales, alcanzando los siete en 2024. Más allá de los límites de la ciudad, los tiroteos también se apoderaron de North Las Vegas y Henderson.

“Realmente no sé qué demonios está pasando”, dijo McMahill. “Aparte de que hace calor, y no estamos haciendo lo suficiente para llegar a las personas con enfermedades mentales, o adictos o desamparados”.

Calor y delitos violentos

Cuando Behrer y su equipo tuvieron acceso a un conjunto de datos de Texas que les permitía analizar todas las formas en que las personas interactúan con el sistema de justicia penal, decidió estudiar cómo afecta el calor a las personas que cometen delitos.

“La gente comete más delitos en los días calurosos”, afirma Behrer. Pero el mayor número es producto de un aumento en casi exclusivamente una categoría: la violencia.

Y aunque todas las agresiones aumentaron en los días más calurosos, las estadísticas realmente llamativas proceden de las agresiones especialmente violentas, dijo Behrer.

Esto significa que, según Behrer, a medida que aumentan las temperaturas, la policía puede tener que responder a un mayor número de delitos violentos.

Pero el agente del Departamento de Policía de Henderson Marcus McCrary dijo que, según su experiencia, no puede decir que el calor impulse los delitos violentos.

“Puedo decir que el calor puede hacer que la gente esté más irritable”, añadió.

La investigación de Behrer también descubrió que “es más probable que la gente use armas en los días calurosos”, dijo, señalando un aumento de los delitos con armas en el calor.

En los cuatro tiroteos más recientes de la Policía Metropolitana a los que se refiere McMahill había un sospechoso armado, según los datos recogidos por Las Vegas Review-Journal.

‘Los policías también son personas’

Tras estudiar el impacto del calor extremo en los niveles de delincuencia violenta, Behrer cambió de tema.

“Después de analizar lo que les ocurre a las personas que cometen delitos, es bastante natural preguntarse qué les ocurre a las personas encargadas de arrestar a los individuos”, dijo.

Los datos que Behrer observó no mostraban un aumento de los tiroteos policiales, explicó.

“Solo que no se produjo en nuestra muestra”, dijo.

Pero los datos sí mostraban que la policía realiza menos arrestos en relación con el número de delitos a temperaturas más elevadas, y que los arrestos que realiza tienen menos probabilidades de culminar en un procesamiento, dijo.

Behrer explicó que esto puede deberse a dos causas: que la policía se vea desbordada por un mayor número de delitos violentos en los días calurosos o que realice más arrestos arbitrarios.

Aunque la falta de datos fiables sobre el comportamiento y la actuación de la policía le impide investigar activamente esta cuestión, Behrer cree que es importante preguntarse si el calor extremo afecta a la toma de decisiones de los agentes.

“En este momento sabemos mucho sobre cómo influye el calor en la comisión de delitos”, afirma. “Todavía sabemos muy poco sobre lo que el calor hace a la policía”.

Cree que es una hipótesis plausible que el calor pueda tener efectos igualmente intensos en el comportamiento policial: “Los policías también son personas”, dijo.

La Policía Metropolitana declinó las solicitudes de entrevista, pero en un correo electrónico declaró que “a pesar de las condiciones meteorológicas, seguiremos sirviendo y colaborando con nuestra comunidad”.

Combatir el calor

Aunque las investigaciones demuestran que el calor puede fomentar la agresividad y el deterioro de la capacidad cognitiva, Behrer señaló que hay formas de mitigar estos efectos. Una de ellas es trabajar juntos.

Según el sargento Daniel Medrano, a los agentes de Henderson se les ha enseñado a “cuidarse los unos a los otros” cuando las temperaturas son abrasadoras.

Mientras que el departamento no ofrece programas centrados exclusivamente en los impactos del calor, de acuerdo con McCrary, los agentes pasan por una capacitación llamada ABLE, o Active Bystandership for Law Enforcement (Participación activa de las fuerzas policiales).

Esta capacitación capacita a los agentes para ayudarse mutuamente en caso necesario.

“Monitoreamos constantemente el crimen, pero también nos monitoreamos unos a otros”, dijo McCrary.

Medrano dijo que, independientemente del rango, cualquier miembro del cuerpo puede intervenir a alguien. Este es el caso si un oficial necesita rehidratarse también, dijo.

Algunos agentes están recurriendo a nuevas tecnologías como el “Cool Cop”, un respiradero similar a una aspiradora que se acopla al aire acondicionado de un auto, para combatir las temperaturas extremas.

El “Cool Cop” permite a McCrary permanecer cómodamente fuera de su vehículo durante los controles de tránsito, dijo.

Situaciones prácticas como esta son importantes, subrayó Behrer.

“Ahora hace más calor que antes”, afirmó. El 7 de julio, Las Vegas alcanzó un nuevo récord histórico de 120 °.

Pero el aumento de las temperaturas está “haciendo que la gente sea mucho más consciente de las consecuencias de exponerse a altas temperaturas”, afirmó.