Adolescente al juzgado por atacar a consejera de campamento juvenil

Tavari Pearson, menor acusado como adulto de agresión sexual e intento de asesinato de una consejera del Spring Mountain Youth Camp, habla con la abogada Violet Radosta antes de una audiencia preliminar en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas, el lunes 9 de enero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Tavari Pearson, menor acusado como adulto de agresión sexual e intento de asesinato de una consejera del campamento juvenil de Spring Mountain, entra en la sala para una audiencia preliminar en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el 4 de enero de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

El juez de paz Eric Goodman habla durante la audiencia preliminar de Tavari Pearson, un menor acusado como adulto de agresión sexual e intento de asesinato de una consejera del campamento juvenil de Spring Mountain, en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el 4 de enero de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Tavari Pearson, de izquierda a derecha, menor acusado de atacar a una monitora en el Campamento Juvenil de Spring Mountain, con las abogadas defensoras Patricia Doyle y Violet Radosta, asisten a una audiencia preliminar en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el 4 de enero de 2023. (Erik Verduzco / Las Vegas Review-Journal)

Tavari Pearson, menor acusado como adulto de agresión sexual e intento de asesinato de una consejera del campamento juvenil de Spring Mountain, izquierda, llega al tribunal para una audiencia preliminar en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el lunes 9 de enero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Tavari Pearson, menor acusado como adulto de agresión sexual e intento de asesinato de una consejera del campamento juvenil de Spring Mountain, espera para comparecer en una audiencia preliminar en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el lunes 9 de enero de 2023. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

La analista de escenas del crimen de la policía de Las Vegas, Alyssa Lea, declara durante la audiencia preliminar de Tavari Pearson en el Centro Regional de Justicia de Las Vegas el lunes 9 de enero de 2023. Pearson, menor acusado de agresión sexual e intento de asesinato de una consejera del Spring Mountain Youth Camp, está siendo acusado como adulto. (K.M. Cannon/Las Vegas Review-Journal) @KMCannonPhoto

Un adolescente debe ser juzgado como adulto acusado de agredir sexualmente e intentar matar a una consejera del Spring Mountain Youth Camp, según reglamentó el jueves un juez de Las Vegas.

La defensora pública adjunta Patricia Doyle argumentó el jueves que los fiscales no tenían causa probable para todos los cargos a los que se enfrenta Tavari Pearson, de 15 años, en relación con la agresión.

El adolescente ha sido acusado de intento de asesinato con arma mortal, intento de asesinato, coacción, agresión sexual con arma mortal con resultado de lesiones corporales importantes, agresión con intención de cometer agresión sexual con resultado de lesiones corporales importantes, agresión con arma mortal con resultado de lesiones corporales importantes y agresión por estrangulamiento a una persona protegida.

“Básicamente, todo el argumento es que se trata de una acusación completamente exagerada”, dijo Doyle el jueves durante la conclusión de una audiencia preliminar de varios días.

Pearson está acusado de golpear a una consejera en la cabeza con una piedra y luego agredirla sexualmente en el centro de detención de menores de Mount Charleston. La víctima le dijo a la policía que salió a dar un paseo con el adolescente, quien luego la golpeó con la roca, le puso las manos en la garganta y le tocó los pantalones, según han declarado los fiscales. También dijo a los agentes que no recordaba partes del ataque.

El Review-Journal no suele identificar a las víctimas de delitos sexuales.

El jueves, el fiscal adjunto Samuel Kern dijo que la víctima cayó por un barranco de 15 pies durante el ataque. Tras la agresión, el 6 de mayo, fue trasladada en avión al University Medical Center para ser tratada de una hemorragia cerebral y cortes en la cara y el cuero cabelludo.

Durante la audiencia preliminar, los abogados de la defensa argumentaron que el estado no había probado definitivamente que el ADN de Pearson se encontrara en la víctima. De los múltiples análisis de ADN tomados durante un examen de agresión sexual, solo uno de ellos reveló un perfil parcial de ADN que apuntaba al adolescente, dijo Doyle.

Doyle argumentó el jueves que los fiscales no debieron haber presentado múltiples cargos de agresión en relación con el mismo ataque, y que Pearson no debería ser acusado de agresión sexual con arma mortal porque no estaba claro si se usó la piedra en la agresión. También argumentó que no estaba claro si el supuesto estrangulamiento, que era la base de uno de los cargos de intento de asesinato, era un intento de matar a la víctima.

Mientras tanto, Kern argumentó que una persona “pretende los resultados normales de sus acciones”.

“Golpear a alguien en la cabeza con una piedra, estrangular a una persona, son ambas acciones que pueden provocar la muerte de alguien”, dijo.

El juez de paz Eric Goodman remitió el caso al tribunal de distrito con todos los cargos contra Pearson, aunque dijo que esperaba que los abogados siguieran discutiendo los cargos en los documentos judiciales.

Se ordenó a Pearson que compareciera de nuevo ante el tribunal el 18 de enero.