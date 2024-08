Acusado del asesinato de Tupac vuelve al tribunal, pero aún no es liberado

Una jueza siguió planteando dudas el martes sobre el origen del dinero de la fianza para el hombre acusado de orquestar el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

Duane “Keffe D” Davis, de 61 años, quien fue imputado por un cargo de homicidio, está detenido en el Centro de Detención del Condado Clark bajo fianza de 750 mil dólares.

En junio, un hombre llamado Cash Jones declaró que había pagado una fianza de 112 mil 500 dólares por la fianza para sacar a Davis de la cárcel.

Pero la jueza de Distrito Carli Kierny dijo que quería asegurarse de que la fianza no se pagó con los ingresos por hablar sobre el asesinato de Shakur. Rechazó el intento de Davis de salir de la cárcel.

Desde entonces, Davis ha seguido solicitando la libertad bajo fianza. Su abogado, Carl Arnold, argumentó que la ley que impide a alguien beneficiarse de un asesinato no aplica a Davis, porque no fue condenado por el asesinato de Shakur.

Los fiscales no estuvieron de acuerdo.

Kierny denegó el martes la petición de reconsiderar la libertad bajo fianza y dijo que seguía siendo escéptica sobre los esfuerzos de Davis por solicitar la libertad bajo fianza.

“Tengo la sensación de que se están intentando encubrir cosas”, dijo.

Kierny dijo que previamente tomó en consideración la petición de reconsideración, y luego solicitó información adicional y la confirmación de que el dinero de Jones procedía de trabajos anteriores. Ella recibió una carta de una empresa de entretenimiento diciendo que el pago de 112 mil 500 dólares fue en respuesta a una factura de junio. La carta estaba firmada por un tal “Adam W”.

Hizo que un empleado judicial contactara a un número y correo electrónico en la carta.

“Nunca recibimos respuesta”, dijo.

El 2 de agosto, Kierny recibió otra carta, dijo, supuestamente de una persona de la empresa de entretenimiento, pero con el nombre de la persona mal escrito y el domicilio de un consultorio médico. Esa carta tenía la misma redacción que la carta de “Adam W”.

El secretario judicial de Kierny se puso en contacto con la mujer cuyo nombre aparecía en la carta, pero esta afirmó que ningún “Adam W.” trabajaba en la empresa y dijo que no sabía quién había enviado la primera carta.

La mujer dijo que una empresa de fianzas llamada Smiley Bail Bonds le dijo lo que tenía que escribir, dijo Kierny.

“Todavía tengo muchas preocupaciones acerca de lo que se me ha enviado y es por eso que no he emitido ninguna otra orden”, dijo Kierny.

Arnold dijo que también tenía entendido que Smiley Face Bail Bonds había redactado la carta. Sugirió que el autocorrector podría haber cambiado “Admin” a “Adam”. Y argumentó que nada sugiere que el dinero provenía de drogas, pandillas o algo nefasto.

Nadie quiere que se le relacione con dar dinero para pagar la fianza de Davis, dijo. Afirmó que desde que Jones testificó ante el tribunal, ha recibido amenazas de muerte.

El fiscal jefe adjunto Binu Palal dijo que aconsejaría al fiador que no testificara. Al parecer, presentó una carta falsa al tribunal, lo que constituye un delito grave, dijo.

“Eso no va a quedar sin investigar”, dijo.

Smiley Face Bail Bonds no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

El juicio de Davis estaba programado inicialmente para el 4 de noviembre, pero Kierny lo cambió al 17 de marzo a petición de Arnold.