5 muertos en tiroteo en North Las Vegas son llorados en vigilia

La gente llevó flores, velas y globos a una solemne vigilia en un complejo de apartamentos en North Las Vegas el miércoles, donde las autoridades dijeron que un hombre armado mató a cinco personas e hirió gravemente a una niña de 13 años a última hora del lunes antes de quitarse la vida el martes.

Entre los fallecidos había una madre, su hija y un nieto, así como una jugadora de basquetbol universitario femenil y su novia.

“Estaba llena de alegría”, dijo Jalen Simmons, de 27 años, hermano mayor de Kayla Harris, de 24 años, graduada de Spring Valley High School que recientemente jugó en el equipo de basquetbol de la Adams State University de Colorado, donde estaba cursando un posgrado.

“Todos saben que Kayla no está en una habitación que haya tocado y que no haya sido más brillante gracias a ella”, dijo Simmons. “No, no nos preparamos para esto. Y pido disculpas (a) todos los que vinieron aquí con tan poca antelación, hombre, pero como he dicho, todos somos familia. Familia, hombre”.

“Oh, los quiero mucho”, dijo Sonya Haynes, entrenadora del equipo de Harris de quinto a décimo segundo grado. “Gracias por permitirme formar parte de su vida. Por todo el tiempo que pasamos juntos y por nuestra amistad, los aprecio. Son mi familia. Eres mi hermana”.

Alrededor de 100 personas asistieron a la vigilia en el complejo Craig Ranch Villas en 370 Casa Norte Drive, donde los dolientes colocaron velas y luces sin llama en una calle dando forma a la “K” de Kayla Harris y “5”, que era su número de equipo en Adams State.

La niña de 13 años, que perdió a su abuela, a su madre y a su hermano, seguía hospitalizada el miércoles con heridas que ponían en peligro su vida, según la policía de North Las Vegas.

Otras víctimas nombradas por sus seres queridos

Jeanette Farris, de 22 años, fue identificada por su mejor amiga, Mercedes Richardson, como una de las cinco personas asesinadas. Farris era la novia de Kayla Harris, según Marshaya Harris, de 45 años, que es la madre de Kayla Harris.

El presunto autor de los disparos, Eric Adams, de 48 años, era el exnovio de Marshaya Harris. No debía estar en casa de Kayla Harris porque Marshaya Harris tenía una orden de alejamiento contra él, dijo Marshaya Harris.

Cuando vio a Kayla Harris con Farris sentadas afuera del apartamento, Adams simplemente entró, discutió con Kayla Harris y le disparó delante de su madre y luego apuntó a la casa de los vecinos porque Adams sabía que eran cercanos a la familia, dijo Marshaya Harris.

Un par de campañas de recaudación de fondos verificadas en GoFundMe identificaron a las otras víctimas, que eran familiares de la niña herida, como Damiana Muñoz, Amy Muñoz y el hijo de Amy Muñoz, Christopher.

Christopher tenía 20 años, según su abuelo Sal Muñoz.

“La mitad de mi familia desapareció”, dijo emocionado Sal Muñoz, quien vive en Nuevo México. “Abuso infantil, abuso doméstico. Esto es lo que pasa aquí. Me afectó mucho. Mi hija tenía sueños. Se acaba de graduar de terapeuta respiratoria hace dos semanas. Ella estaba tan feliz de salir de aquí. Pero eligió Las Vegas. Y mi nieta está luchando por su vida en el hospital”.

J.R. Muñoz, hijo de Damiana Muñoz, hermano de Amy Muñoz y tío de Christopher, dijo a los presentes que “ahora mismo es devastador saber que estas personas a las que tanto queremos ya no están con nosotros y solo quiero que nos unamos como lo estamos haciendo ahora, honrarles, recordarles y aferrarnos a los recuerdos que tenemos”.

Kayla Harris y Christopher eran amigos “desde el principio”, dijo J.R. Muñoz.

“Mi hermana, era una ganadora”, dijo. “Era inteligente. Tenía su vida planeada. Quería ser enfermera respiratoria. Quería salvar vidas, salvar bebés. Tenía toda la vida por delante y que descanse en paz. Que todos descansen en paz”.

La Oficina del Forense del Condado Clark identificó a Kayla Harris como víctima del tiroteo el miércoles por la tarde, mientras que las identidades de las otras víctimas aún estaban siendo confirmadas, dijo la oficina.

David Tandberg, presidente de la Adams State University en Colorado, dijo que estaba de luto por la muerte de Harris, que estaba trabajando en una maestría en administración de empresas.

“Estoy personalmente devastado al enterarme de la trágica muerte de Kayla”, escribió el presidente de la universidad en un comunicado. “En nombre de toda la comunidad de Adams State, expreso mis más sinceras condolencias a su familia y amigos y a toda la comunidad Grizzly durante este momento extremadamente difícil”.

El equipo de basquetbol de Harris participó esta primavera en el campeonato nacional de basquetbol de la División II de la NCAA, según la universidad.

https://twitter.com/AdamsStateU_WBB/status/1806011666943058154

Cronología policial

La policía describió lo que vio después de responder al tiroteo.

Se reportaron disparon poco después de las10 p.m. del lunes en el complejo de apartamentos.

Agentes llegaron a un apartamento y encontraron a dos mujeres muertas y a la adolescente gravemente herida, quien fue trasladada al Centro Médico Universitario en estado crítico, según la policía.

Al registrar una vivienda cercana, la policía dijo que encontró otros tres cadáveres: otras dos mujeres y un hombre.

Más tarde, la policía de North Las Vegas señaló a Adams como presunto autor de los disparos.

Se difundió su foto y la policía advirtió de que estaba armado, era peligroso y se había dado a la fuga.

Un grupo de trabajo que buscaba a Adams recibió información que lo situaba en un negocio unas cinco millas al sur del lugar del crimen, según la policía. Más tarde localizaron a Adams en un barrio de Las Vegas, en la cuadra 1600 de Dwayne Stedman Avenue, donde huyó a un patio trasero.

“Los agentes comenzaron a dar órdenes verbales a Adams para que soltara el arma de fuego, sin embargo Adams hizo caso omiso de esas órdenes y murió por suicidio” alrededor de las 10 a.m., dijo la policía.

La policía ha revelado información limitada sobre Adams o su posible conexión con las víctimas.

Los registros del Departamento de Correccionales de Nevada muestran que Adams fue condenado por agresión con daños sustanciales, y en 2010 se le ordenó cumplir de 16 a 48 meses de prisión. Detalles adicionales sobre ese caso no estuvieron disponibles.

La policía dijo el miércoles que una investigación sobre el tiroteo de esta semana estaba en curso.

Se trata de la tercera investigación que se lleva a cabo este año en North Las Vegas sobre tiroteos que se han cobrado la vida de varias mujeres.

Tres mujeres murieron a manos de un hombre que fue abatido por la policía de North Las Vegas en marzo. Pocos días después, dos mujeres fueron halladas muertas a tiros en un barrio cercano.

Si estás pensando en el suicidio, o estás preocupado por un ser querido o amigo, hay ayuda disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, llamando o enviando un mensaje de texto a la red Lifeline al 988. El chat en vivo está disponible en 988lifeline.org.