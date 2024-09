4 docenas de arrestos en controles de alcohol en LV durante fin de semana de Labor Day

El Departamento de Policía Metropolitana se mantuvo ocupado durante el fin de semana del Labor Day con conductores sospechosos de conducir bajo los efectos de sustancias (DUI).

El departamento dijo que agentes llevaron a cabo controles de alcohol en todo el valle de Las Vegas desde el viernes hasta el lunes.

Como parte de la operación, los agentes hicieron cuatro docenas de arrestos por DUI, según las cifras publicadas el martes por el departamento.

SUPER DUI BLITZ!

Over the Labor Day holiday weekend, our officers conducted a DUI Super Blitz across the valley. Over the four days, they had the following results. pic.twitter.com/pOaOHBWoTU

— LVMPD (@LVMPD) September 3, 2024